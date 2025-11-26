«Искусство – это планка»: эксперт рассказала о критериях жюри на «Студвесне»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В эти дни в Казани проходит конкурсная программа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Сотни коллективов со всей России уже начали борьбу за звание лучших в своих номинациях.

Одним из экспертов, оценивающих выступления в направлении «Региональная программа», выступила дизайнер, продюсер культурных проектов и член Союза дизайнеров России Эмма Васильева. Она поделилась своими критериями оценки и рассказала, что для нее означает «Студенческая весна».

«Для меня Студенческая весна – это одно слово: смелый молодой задор. Плюс талант. Я всегда в любом состоянии ищу искусство, какое бы оно ни было, где бы оно ни проявлялось. Искусство – это некая планка», – уточнила «Татар-информу» Васильева.

Будучи экспертом, отвечающим за визуальную составляющую, она подробно объяснила, на что обращает внимание при оценке участников.

«В силу того, что я все-таки в большей степени отвечаю за визуальную часть, я смотрю на то, как ребята подошли художественно. Для меня важна какая-то нотка атмосферы в целом региональной программы: как со сцены идет вся энергия, как идут эмоции от ребят», – отметила эксперт.

По словам Васильевой, ее особенно интересует, как создается целостная художественная картина. «Я смотрю сценографию, как выглядят декорации, насколько они уместны, как выглядят костюмы, как они вписываются, как комфортно ребятам работать в этих костюмах и декорациях. Содержание и режиссура "затягивают" меня уже впоследствии», – добавила эксперт.

Говоря о современных тенденциях, она сказала, что фестиваль привлекает ее возможностью увидеть новое поколение: «Ты думаешь, ну что же еще можно создать в том или ином направлении? А оказывается, можно. Меняются технологии, меняется сознание человека, его требования к себе. И очень заметно, если ребята это пропускают через себя».

По словам Васильевой, для нее крайне важна связь творчества с современностью и культурными корнями. Она отметила, что испытывает особенный восторг, когда видит, как молодые участники работают с традиционными темами, но пропускают их через собственную эстетику, которую только ищут.

Свой совет молодым участникам эксперт сформулировала так: «Очень важно найти свой визуальный почерк для зрителя, который будет отражать вашу эстетику как некую категорию красоты. Классно, если вы этот почерк как молодые найдете в этом времени», – заключила дизайнер.