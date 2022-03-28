Искусство без возраста: стали известны победители конкурса творчества среди ветеранов

В Казани подвели итоги республиканского конкурса народного творчества среди ветеранов (пенсионеров). Всего в творческом состязании приняли участие 1500 представителей старшего поколения.

«Мы воочию убедились в том, как богат внутренний мир старшего поколения. После выхода на заслуженный отдых многие пенсионеры находят себя в художественной деятельности. В связи с этим мы решили создать ряд творческих проектов, где ветераны смогут внести свою лепту в сохранение народных традиций республики», — рассказал председатель Республиканского совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

Конкурс проводился в два этапа. В рамках первого этапа жюри районных советов ветеранов отобрали лучшие работы, которые в последующем прошли на республиканский этап. Если сначала было заявлено более 6 тыс. работ, то через сито второго этапа прошли только 300 произведений. При оценивании эксперты учитывали уровень мастерства художника, сложность исполнения, оформление и оригинальность, а также национальный колорит произведения.

«Некоторые работы выполнены очень профессионально. Мне как художнику было интересно оценивать работы людей, которые, казалось бы, не имеют художественного образования, но при этом прекрасно понимают, что такое композиция, цвет, форма», — отметила Раиса Хайрутдинова, член жюри конкурса.

Лапти, сделанные из бересты, зимние и летние пейзажи (как живописные, так и мозаичные), деревянная фигура героя татарских сказок Шурале, куклы в национальных костюмах, панно с изображениями мечетей и историческими видами Казани — это лишь часть конкурсных работ. Однако, по мнению организаторов, самая выделяющаяся работа — портрет первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Картину выполнил самый возрастной участник, которому исполнилось 94 года.

Занимаясь разными ремеслами, люди преклонного возраста не только развивают свои творческие способности, но и реализуют себя.

«Когда я вышла на пенсию, то развела руками: времени свободного много, надо чем-то заниматься. Волей случая, увидев работы одного художника, я тоже решила попробовать рисовать, хотя до этого никогда не занималась живописью. Как итог, сегодня мои картины участвуют в конкурсах и на выставках на Казанской ярмарке. Не нужно бояться в возрасте начинать что-то новое», — поделилась своим опытом участница республиканского конкурса Татьяна Самойленко.

По итогам проекта в каждой из десяти номинаций будут определены по три победителя, которые получат ценные подарки. Помимо этого, каждый участник будет отмечен дипломом.

«В дальнейшем мы планируем организовать в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая выставку самых лучших работ, представленных на конкурсе», — добавил Хабир Иштиряков.

Конкурс был организован за счет гранта Кабинета Министров Республики Татарстан.