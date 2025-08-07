Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна

Источник: пресс-служба «Билайна»

Билайн обучил искусственный интеллект анализировать параметры разговора на предмет мошенничества и прерывать его, если есть подозрения, что клиента пытаются обмануть. Новая функция усиленной защиты включена в PRO-версию Виртуального помощника.

Защита от телефонного мошенничества в Билайне стала еще мощнее: теперь для клиентов, которые подключили Виртуального помощника PRO, все подозрительные разговоры будет проверять ИИ-модель, натренированная распознавать обман и манипуляцию на основе анализа звуковой волны, поведенческих маркеров и сценариев общения. Звонки с признаками мошенничества она будет прерывать, сделав аудио- и СМС-предупреждение: вероятно, с вами говорил злоумышленник. Важно то, что в разговор при этом не будут вмешиваться люди – все сделает алгоритм, то есть за конфиденциальность и тайну связи можно не опасаться.

Виртуальный помощник – это элемент антифрод-платформы Билайна, сервис, который предупреждает клиентов о потенциально опасных вызовах и самостоятельно блокирует спам-звонки и сообщения – даже в мессенджерах. Базовая версия сервиса бесплатна и работает по умолчанию для всех абонентов Билайна, версия PRO предоставляет дополнительные функции – например, приема звонков и расшифровки разговоров.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«С января по июль 2025 года антифрод-платформа Билайна распознала и не довела до клиентов более 382 млн мошеннических звонков. Мы совершенствуем технологии, чтобы обеспечивать все более надежную защиту. Недавно мы ввели авторазрыв мошеннического звонка при поступлении СМС с кодом от Госуслуг. Внедрение усиленной ИИ-защиты создает новый уровень безопасности, особенно актуальный для клиентов, уязвимых к техникам социальной инженерии, – детей и пожилых людей. Поэтому мы рекомендуем всем клиентам подключить PRO-версию Виртуального помощника себе и своим близким».



