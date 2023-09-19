Искусственный интеллект помог поймать мошенников из РТ, обманывавших пожилых россиян

Искусственный интеллект Сбера помог обнаружить мошеннический колл-центр в Казани, участники которого обманывали пожилых людей и похищали деньги. Об этом ТАСС в пресс-службе банка.

Установлено, что мошенники получали от своих сообщников списки лиц для обзвона. Далее они направляли псевдоспециалистов в квартиры жертв, где проводили «работы» по ремонту газового и электрооборудования и замене пластиковых окон по завышенным ценам. Таким образом преступники обманывали пожилых людей и похищали у них деньги.

Как указано в сообщении, по данному факту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбуждено 17 уголовных дел. Сбер помог правоохранителям обнаружить мошеннический колл-центр, откуда преступники звонили в различные регионы страны, представляясь работниками ведомственных предприятий. Специалисты с помощью технологий искусственного интеллекта сузили круг подозреваемых. Это существенно ускорило расследование. В итоге мошенников нашли в Казани.

Правоохранителям удалось задержать 17 участников преступной группы. Банк оказывает полиции содействие в дальнейшем расследовании.