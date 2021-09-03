Искусственный интеллект отслеживает незаконные рубки в лесах Татарстана

Инновационный цифровой продукт запущен Минлесхозом РТ совместно с коллегами из Минцифры РТ и Иннополиса. При помощи «Сервиса лесоизменений» лесники республики в режиме реального времени отслеживают незаконные рубки и находят незаконные карьеры. Об этом рассказал журналистам перед торжественным мероприятием в Лубянском лесотехническом колледже первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Для облегчения работы инспекторского состава нами реализован отдельный продукт совместно с коллегами из Минцифры РТ и Иннополиса. Продукт называется „Сервис лесоизменений“. Он интегрирован на геопортал Татарстана и позволяет анализировать фотоснимки вчерашние и сегодняшние. Процесс автоматизирован, внедрены элементы искусственного интеллекта. Система позволяет в автоматическом режиме распознавать те изменения, которые происходят на федеральных зонах лесного фонда. К примеру, они могут быть связаны с вырубками. Наши инспекторы выезжают на место и определяют легитимность рубки», — сказал он.

Система также позволяет выявлять места усыхания деревьев. Специалисты проводят четырехсерийный спектральный анализ. Разработка также позволяет выявлять незаконные объекты капитального характера в лесном фонде.

«Также можно выявлять незаконные карьеры. У нас на ста процентах территории республики леса охвачены космическим мониторингом. Через этот сервис мы можем в виде термических точек мониторить потенциальные участки возникновения лесных пожаров», — отметил Ильгизар Зарипов.