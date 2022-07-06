Искусственный интеллект биологических систем: «Татнефть» даст импульс научным открытиям

Передовую инженерную школу в области биотехнологий откроет «Татнефть» на базе АГНИ. Совместный проект Компании, нефтяного института и питерского университета ИТМО по итогам конкурса Минобрнауки России вошел в число 30 лучших и получит федеральную грантовую поддержку.

Подготовка специалистов с навыками для трансфера исследовательских решений

Как сообщает газета «Нефтяные вести», в отборе на получение гранта участвовали 89 вузов из 41 региона страны. В число победителей вошли четыре научные школы из Татарстана, одна из которых расположена в Альметьевске. Проект, реализуемый в нефтеграде, уже в этом году получит финансирование в размере 84,5 млн рублей.

«Это будет школа подготовки инженеров, обладающих необходимым уровнем компетенций для ускоренного трансфера цифровых технологий в развитие новых направлений бизнеса и промышленного производства. Отличительная особенность — это система подготовки специалистов с инженерными, управленческими и гибкими (надпредметными) навыками, необходимыми для эффективного трансфера исследовательских решений в производственную практику за “нулевой” промежуток времени», — рассказал доцент химико-биологического кластера ИТМО, директор передовой инженерной школы Александр Виноградов.

Школа планирует готовить инженеров-лидеров по четырем программам. Это инженер-интрепренер (способный принимать управленческие решения), отраслевой программный инженер (имеющий глубокие знания в предметной области), инженер-брокер (свободно ориентирующийся в предметной области) и инженер-эксперт (специалист высокого уровня).

Синергия искусственного интеллекта и биотехнологий позволит подготовить новых специалистов

В рамках данного проекта в АГНИ уже в этом году открыт набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект в биологических системах». Передовая инженерная школа будет способствовать подготовке доменных инженеров-экспертов и руководителей инженерных групп как для высокотехнологичных предприятий реального сектора экономики, так и для научных учреждений, которые в перспективе могут привести к созданию тестовых версий продуктов и открытию стартапов.

«Наш институт исторически создавался для подготовки кадров для нефтяной отрасли, поэтому новая программа такого формата — это большой вызов для нас. С другой стороны, это возможность развития — синергия искусственного интеллекта и биотехнологий позволит подготовить совершенно новых специалистов, которые сейчас необходимы на рынке труда. Уверен, что междисциплинарность проектов даст толчок новым научным и технологическим открытиям в разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений», — рассказал «Нефтяным вестям» ректор АГНИ Александр Дьяконов.

С нового учебного года в первом потоке смогут обучиться 12 человек. Часть дисциплин студенты будут изучать в АГНИ, а часть — в ИТМО, причем как в онлайн-формате, так и очно с выездом в университет. Будет применяться проектный подход — с самого начала студентов задействуют в проектах биотехнологического центра АГНИ. Они будут выполнять проекты по фронтирным задачам с привлечением PI — руководителей научных групп из Института SCAMT Университета ИТМО. Срок обучения в передовой инженерной школе — два года.

«В условиях энергоперехода и климатических изменений «Татнефть» рассматривает биотехнологии как перспективное направление для обеспечения устойчивости Компании и возможность развития научной и предпринимательской среды. В рамках биотехнологического кластера Компании для студентов магистерской программы АГНИ и ИТМО будут созданы возможности для научного и карьерного роста, они смогут получать практические знания и навыки на действующих опытно-промышленных биотехнологических производствах, участвовать в разработке новых решений», — отметил начальник Управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрей Глазков.

Компания, развивая новые перспективные направления, не только стремится к повышению своей устойчивости, но и формирует вокруг себя, на территориях своего присутствия, новую культуру. Студенты и молодые ученые, занимаясь биотехнологиями, получают возможность реализовать свои амбициозные планы и смелые проекты. Это, в свою очередь, приведет к созданию новых высокоинтеллектуальных производств и новых рабочих мест, позитивно повлияет на развитие социума, повысит качество жизни людей. Тем самым привлечение талантливой молодежи будет означать развитие общества в целом.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»