Искусственные елки в России за год подорожали более чем на 10%

Этой зимой искусственная елка стоит в среднем 4,45 тыс. рублей, при том, что год назад стоила 3,99 тыс. рублей. То есть, за 12 месяцев цена выросла на 11,5%, пишет ТАСС.

Интересно, что лидерами по продажам в 2023 году стали натуральные елки. На них пришлось 49% покупок. По сравнению с предновогодней порой 2022 года спрос на этот товар вырос на 11%.

При этом натуральная ель (как срубленная, так и в горшках) сейчас стоит 5 810 рублей, а год назад их продавали в среднем по 5 642 рубля.

Что касается мишуры, гирлянд, елочных игрушек, то эти украшения стоят около 207 рублей, а бенгальские огни - 66 рублей.