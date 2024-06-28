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Культура 28 июня 2024 15:18

«Искрометный талант»: Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием

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Народный артист России Александр Панкратов-Черный пользуется искренней любовью поклонников кинематографа. Об этом, поздравляя актера с 75-летием, заявил Президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил обаяние, искрометный талант и чувство юмора, присущие артисту.

«Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят ваш самобытный, искрометный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора», — говорится в тексте.

Отдельно Владимир Путин выделил культурные и просветительские проекты, которые состоялись по инициативе Панкратова-Черного, и дал им высокую оценку.

#Владимир Путин #александр панкратов-черный #поздравление
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