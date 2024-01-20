Искренняя поддержка: в Актанышском районе семьям бойцов СВО завезли дрова

Фото: Лейсан Газизова

За помощью в поставке дров к руководству Актанышского района Татарстана обратились 38 семей бойцов СВО. Все земляки самоотверженно продолжают бороться с неонацизмом, местные власти не остаются равнодушными к быту их родителей и осуществляют поддержку.

К полигону твердых бытовых отходов завозятся и складируются деревья. К работам по вырубке этих деревьев были привлечены организации «Коммунсервис-Актаныш», «УЭНКВ» и «ИТК».

Фото: Лейсан Газизова

Несмотря на метели, рабочие находятся на трудовом фронте. Ручными моторными пилами они рубят деревья. Грузовая техника укладывает дрова на автомобили «КАМАЗ». Машины направляются в населенные пункты, где живут семьи военных.

«Прошла неделя с момента начала рубки дров, отправки их в деревни. Дрова уже дошли до сел Татарские Суксы, Тюково, Такталачук. Мы доставляем дрова по заявкам. Никаких задержек нет», — прокомментировал работник МУП «Коммунсервис» Ришат Махмутов.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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