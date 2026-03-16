«Искренняя, мощная, про челнинское»: драмтеатр Автограда представил премьеру о КАМАЗе

В Набережночелнинском татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова состоялась премьера спектакля «Вышел конь мой из тени» по пьесе Артура Шайдуллы, посвященного истории КАМАЗа и его роли в жизни города.

Пьесу представили как балладу в одном действии. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель театра Олег Киньзягулов.

Постановка была представлена сразу на двух языках – татарском и русском – и, по оценке зрителей и гостей, стала настоящим историческим событием для Набережных Челнов.

В зале присутствовали почетные гости, для которых тема спектакля особенно близка: генеральный директор автогиганта Сергей Когогин, мэр города Наиль Магдеев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, заместитель министра промышленности и торговли РТ Надир Закиров, заместитель Министра культуры РТ Ленар Хакимзянов и другие. Все они высоко оценили постановку.

«Только что в нашем театре прошел первый показ спектакля. И это была не просто премьера, а настоящее историческое событие для города. Все гости высоко оценили постановку – искреннюю, мощную, про наше, про челнинское», – отметили в театре.

Зрители также поделились впечатлениями.

«Благодарим за шикарный спектакль! На одном дыхании! Браво!» – высказались присутствовавшие на премьере.

Депутат Госдумы Альфия Когогина отметила особую значимость события.

«Без сомнений, свою причастность к двум масштабным юбилеям – 50-летию первого автомобиля КАМАЗ и 400-летию города Набережные Челны – чувствуют все камазовцы и челнинцы. Коллектив Татарского драматического театра подготовил спектакль, где боевая машина КАМАЗ-4350 исполняет на сцене одну из главных ролей! Спасибо вам огромное за праздник для души и сердца», – сказала она.

Действие постановки разворачивается в двух пространствах: в кабинете конструктора, где создавался первый «Мустанг», и на передовой, где грузовик КАМАЗ-4350 помогает военнослужащим. Постановка соединяет напряжение фронта и точность работы завода, подчеркивая роль каждого человека в судьбе машины и ее пассажиров.

Мэр Наиль Магдеев назвал премьеру важным событием для города и автогиганта, напомнив об истории здания театра – бывшего ДК «Строитель», где в 70-е годы проходила культурная жизнь первостроителей КАМАЗа.

«Смелые мечты и планы того поколения воплотились в жизнь благодаря целеустремленности, таланту и человеколюбию», – отметил он, выразив особую благодарность руководству страны, Раису Татарстана Рустаму Минниханову, депутатам, руководству и трудовому коллективу КАМАЗа.

На сцене использована масштабная разборная модель КАМАЗ-4350, собранная как конструктор, которая производит впечатление почти настоящего грузовика. Музыкальное оформление и свет создают атмосферу присутствия зрителя внутри событий, а сюжет рассказывает о людях, которые отвечают за жизни, и о том, что подвиг во имя Родины остается актуальным во все времена.

В спектакле также упомянуты известные челнинские гонщики Владимир Чагин и Фирдаус Кабиров.

«Емко и искренне. Постановка выполнена на таком художественном уровне, что ее смогут понять и оценить даже те, кто не живет в Челнах и не работает на КАМАЗе. Особенно важно, чтобы молодежь смогла глубоко прочувствовать и понять эту историю», – поделился мнением Фирдаус Кабиров.

Роли исполнили Руслан Аюпов (Фатхуллин – Чулман), Инсаф Хидиятуллин (Аюпов – Аю), Эмиль Гибадуллин (Гурьянов – Талкыш), Ильназ Гаффанов (Урманов – Шурале), Руслан Ибрагимов (Артур Гречкин), Лилия Мингазова (Светлана Гречкина), Рафик Каюмов (Директор), Рафиль Сагдуллин (Фаизов), Чулпан Арсланова (Низовцева) и Фирдус Сафин (Гараев).