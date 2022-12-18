«Искренне хочется, чтобы мы тоже делали большие фильмы, круче, чем у Marvel

История о том, как выходец из Башкирии нашел себя в Татарстане, организовав студию компьютерной графики в Альметьевске, а также оказался в титрах таких фильмов, как «Сердце пармы», «Чемпион мира» или «Ибн Фадлан». Об этом, а также о специфике своей работы в интервью проекту «Миллиард.Татар» рассказал художник компьютерной графики Айнур Давлетов.

Айнур Давлетов: «Базируясь в Альметьевске, мы можем легко работать с сотрудниками из других регионов» Фото: zt116.ru

«Они спрашивают: “Артемьевск – это где?”, а я отвечаю: “Это Альметьевск, нефтяная столица Татарстана”»

– Айнур, расскажите про свою студию и ваш путь в индустрию, пожалуйста.

– До 2019 года у нас был офис, а после того, как весь мир перешел на удаленный формат работы, мы превратились в онлайн-студию. Очень удобная, удачная трансформация, учитывая то, что, базируясь в Альметьевске, мы можем легко работать с сотрудниками из других регионов. А заняты мы в сфере кино, а именно компьютерной графики.

Вообще я начал свою деятельность примерно в 2017 году – с преподавания анимации и компьютерной графики в детских кружках. Меня очень заинтересовала эта тема, и со временем это вылилось в собственную студию.

– Получается, вы уроженец «нефтяной столицы» Татарстана?

– На самом деле, я родился в Башкортостане, в Чекмагушевском районе. У нас полностью татарская деревня, то есть я татарин, но не из Татарстана. А что касается текущей локации, то моя будущая супруга поступила в Альметьевский государственный нефтяной институт и здесь же осталась работать. Я последовал за ней и поменял регион, и теперь мы полностью зарегистрированы в Альметьевске.

Хотя я и родился в деревне, первая половина моей жизни прошла в Туймазах. Это маленький провинциальный городок. И, несмотря на то что я окончил авиационный университет в Уфе, в столице я не остался. Мне не нравятся большие города, я всегда искал какой-то маленький, уютный уголочек. Сначала Туймазы, теперь Альметьевск. Кстати, то, что Альметьевск – нефтяная столица Татарстана, я узнал позже, когда переехал сюда. Увидел офис «Татнефти» и был сильно удивлен: он так мне понравился – стеклянный черный небоскреб.

– А неужели курсов в детских кружках достаточно для того, чтобы начать делать графику в крупных кинолентах?

– Конечно, параллельно с преподаванием я учился сам, увлекался разными программами и где-то спустя год уже имел хорошую базу знаний. Отмечу, что я учил ребят не тому, как правильно рисовать, а как именно пользоваться софтом. Студенты, которые ко мне ходили, или уже ходили в художественную школу, или у кого-то просто был талант. Моя задача была – приспособить их под компьютер.

«Я начал свою деятельность примерно в 2017 году – с преподавания анимации и компьютерной графики в детских кружках» Фото: daa.education

В 2018-2019 годах я отправил сборник своих работ в «Аргунов-студию», и мне сразу же пришел ответ: «Мы сейчас как раз работаем над фильмом “Тайна печати дракона”. Напомню, там сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, хотя фильм вроде российский. И я с удовольствием согласился. Благо работать можно было на удаленке, так что параллельно я вел свой кружок и делал кино. Первое время мне давали не самые сложные задачи. К примеру, надо было «почистить» хромакей или дублеров, потому что в будущем они заменялись CG-персонажами.

После этого я понял, что мне нравится работать с большими фильмами. Это непередаваемое чувство, когда твое имя указывают в титрах: появляется ощущение, что ты сделал что-то большое для мира, как будто все вокруг становится лучше от этого. Так что я для себя решил: как бы мне ни было грустно расставаться со своими студентами, я начну на постоянной основе заниматься компьютерной графикой. Кстати, спустя год я запустил собственные онлайн-курсы.

Со временем я расширился до студии, начал нанимать других специалистов под разные проекты. Забавно, что когда я выходил на большие студии, они спрашивали: «Вы откуда? Санкт-Петербург?» Я отвечаю, мол, Альметьевск. А они такие: «Артемьевск – это где?» Я говорю, что это Альметьевск, нефтяная столица Татарстана, здесь расположена «Татнефть». И только после этого я слышал: «А, все понятно тогда». То есть изначально они вообще не верили, что в провинциальных городах существуют студии, которые могут качественно выполнять компьютерную графику для топовых фильмов, которые показывают в кинотеатрах не только в России, но и в СНГ.

«Мы графикой поправляли живот беременной главной героини – жены Микулая»

С какими фильмами вы уже успели поработать?

Это уже упомянутая «Тайна печати дракона», затем я попал в «Чемпион мира», а потом – «Сердце пармы». «Сердце пармы» – это, наверное, самый большой проект, который мы делали. Его начали в прошлом году, но так получилось, что моя студия присоединилась к нему только под конец, в последний вагон, как говорится. Это было буквально перед Новым годом.

«Это непередаваемое чувство, когда твое имя указывают в титрах: появляется ощущение, что ты сделал что-то большое для мира» Фото: из открытых источников vk.com

Я к тому времени уже познакомился с продюсерами, супервайзерами московской студии. А еще у меня есть привычка обязательно прийти на встречу, съездить в гости. Когда я поднимал свою студию, я понимал, что мне не хватает знаний о том, как все организовать, как все должно работать, чтобы выполнить определенный заказ. Поэтому я звонил в студии, представлялся и говорил: «Можно ли с вами встретиться? Я хочу с вашей студией изнутри поговорить». Кто-то отказывал, кто-то без проблем соглашался, и вот именно те продюсеры и супервайзеры, которые согласились ранее со мной встретиться, они в будущем оказались со мной в хороших партнерских отношениях.

Так вот, на дворе почти Новый год, мне звонит один из продюсеров московской студии и говорит: «У нас есть место под определенные шоты, а у тебя есть студия, плюс ты мне присылал портфолио полгода назад и нам очень понравилось. Ты свободен?» Я говорю: «Я свободен». Вот так, с 3 января по май мы делали «Сердце пармы». До этого я слышал только об одноименной книге: я не очень люблю историческую драму, но тут жанр был смешан с фэнтези, поэтому мое внимание она все равно привлекла. А когда я узнал, что буду работать над фильмом «Сердце пармы», я очень обрадовался – для меня это был совершенно новый этап в карьере, новая ступенька, поэтому я с удовольствием поработал в этом проекте.

Еще мы совсем недавно закончили работать над фильмом «Грозный папа». Он уже идет в кинотеатрах, там снимается Гришковец, режиссер – Карен Оганесян. Очень советую сходить, это семейный фильм, на самом деле, очень позитивный – про Ивана Грозного. Затем, с августа по декабрь прошлого года я работал в картине «Чемпион мира» с Хабенским.

Большие картины в твоей истории появляются тогда, когда растет твой скилл: тебе доверяют большую задачу, более ответственную. А скилл приходит в том числе с непрерывным образованием. Я сам по себе люблю учиться: смотрю туториалы на YouTube и так далее. Плюс я обучался у специалистов компании Framestore в Лондоне: они делают большие проекты для Marvel, фильмы «Гравитация», «Маугли», «Стражи Галактики».

– То есть вы лично с создателями этих блокбастеров общались?

– Да, прямо у тех специалистов, которые делали эти фильмы. Эти курсы были платными, но, наверное, они «подняли» меня не только как простого специалиста, но и как супервайзера, как директора студии, как руководителя. Если я вижу, что человек выше меня по специальности, достиг большего успеха, я всегда начинаю его расспрашивать, как же он добился этих успехов. Кстати, недавно я ездил в «Союзмультфильм» – тоже, чтобы все разузнать.

«Я хочу понимать, как делаются мультики, потому что вдруг в перспективе придет вот такой заказ» Фото: из открытых источников vk.com

– Вы планируете какие-то совместные проекты или это опять же ознакомительный тур?



– Скажу так: я хочу понимать, как делаются мультики, потому что вдруг в перспективе придет вот такой заказ. Первая разведка – она должна быть, потому что, на самом деле, Татарстан быстрее многих развивается – именно мультики и кино. Но если говорить в целом, то мы все равно только в начале пути. Вот совсем недавно Рахимбай снял «Микулая». Очень крутой фильм, кстати! И спасибо ему за то, что меня пригласил, мы со своей студией там сделали определенные шоты.

– А за что вы там отвечали?

– Шот – это самый короткий отрезок в фильме, то есть как включили камеру, так и выключили, вот эти самые короткие отрезки. Мы сделали больше ста шотов в «Микулае», самые любимые – это, например, взгляд пилота самолета. По разным причинам они не могли снять это вживую, потому что, во-первых, аренда самолета дорогая, во-вторых, чтобы над этой деревней пролетел самолет и чтобы еще смотрел пилот оттуда, то есть взгляд пилота с кабины снять – это очень дорого, это практически невозможно. Поэтому они решили этот момент сделать на компьютере.

Потом была сцена, когда самолет выходит из грозовых облаков. Еще мы поправляли живот беременной главной героини – жены Микулая. Так получилось, что было видно, что под одеждой подушка. А мы все скруглили. Еще мы в некоторых местах усиливали огонь: там же как раз башня горит по сценарию. Скорее всего, МЧС им не разрешило сделать большой огонь, поэтому зажгли костры в паре мест, а остальное мы доделывали на компьютере.

Еще один любимый момент для меня – это паук. Настоящий, живой паук был маленьким, и зритель вряд ли бы его увидел – то, как он пробегает под кроватью, – поэтому пришлось его удалить и «посадить» нового, который намного больше и намного шустрее пробегал под кроватью. Вообще большая часть работы – это незаметная графика, очистка: где-то попал микрофон, где-то какие-то провода лишние, такие моменты.

«Ко мне прикрепили датчики-маркеры, чтобы по ним потом двигать робота в графической программе» Фото: из открытых источников vk.com

«Я сам “сыграл” робота для клипа Булата Зиганшина»

– Вы ведь также занимаетесь музыкальными видеоклипами, причем для татарских исполнителей?



– Да, мой первый клип с визуальными эффектами был сделан для Ринаты Тэй. После его выхода мне позвонил Салават Миннеханов и тоже предложил сделать клип. Один мы сняли про космос – «Синен хакта», а второй – для песни, где они попадают в плен к дикарям на острове в Африке. Потом был клип Булата Зиганшина «Уяндым»: мы там делали робота. Кстати, я сам его сыграл: ко мне прикрепили датчики-маркеры, чтобы по ним потом двигать робота в графической программе.

Наверное, эти клипы тоже послужили большим толчком в моей карьере. А Салават, к слову, сам бывший монтажер – работал на Азнакаевском телевидении. Мы с ним сидели, делали клип, и он меня сразу же обучал азам монтажа – как правильно монтировать, как правильно подбирать кадры. Это было веселое время.

– Что вы можете сказать про качество CGI в России и за рубежом? Можно ли говорить о том, что «Мстители» по визуалу круче «Защитников», например?

– «Защитников» я не смотрел, но, скорее всего, по графике мы уже буквально им на пятки наступаем. Может, уже наступили. Сейчас, на самом деле, и Китай хорошо делает, и Индия. Дело в другом, дело в сценарии: сколько отводят времени на его создание за рубежом и у нас – это разные вещи. Если за рубежом на сценарий уходит год или полтора, у нас это может быть совсем маленький промежуток. Я не говорю, что наши фильмы плохие. За рубежом тоже разные фильмы есть: они вроде сделаны в Голливуде, а по качеству могут уступать индийскому кинопродукту.

Но в целом под термином «Голливуд» подразумеваются мировые студии, которые приглашают к себе самых топовых специалистов из разных стран. Это некая «сборная мировая студия», выпускающая масштабные фильмы, над которыми работают лучшие из лучших. Поэтому они и «выстреливают». Там сценарий пишут десять лучших, а у нас в России, может быть, пишут десять сценаристов, но только один соответствует топ-уровню.

– Самый топовый визуал, который вас поразил качеством?

– Конечно, «Мстители». Хотя если взять последние фильмы Marvel, то видно, что где-то поспешили.

– А в целом как относитесь к CGI в кино? Я понимаю, что вы работаете в этой индустрии, но мало ли. Не относите себя к ретроградам типа Кристофера Нолана, который готов взрывать самолеты на съемочной площадке, лишь бы не пользоваться графикой?

– На самом деле, мне абсолютно так же нравятся фильмы, где все снято вживую, но компьютерная графика с нами еще надолго, потому что не все можно отснять на площадке. Марс, космические корабли, какие-то превращения и так далее. Но я не люблю, когда в фильме слишком навязывают графику, она должна быть использована в меру. А вообще иногда ты как режиссер понимаешь, что это просто невозможно снять, так что даже Кристофер Нолан прибегает к помощи графики. Бывают фильмы, которые полностью делаются на компьютере: «Гравитация», например, или «Вратарь Галактики».

«Изначально люди вообще не верили, что в провинциальных городах существуют студии, которые могут качественно выполнять компьютерную графику для топовых фильмов» Фото: из открытых источников vk.com

– Какие у вас ощущения от того, что по факту вы создаете реальность пиксель за пикселем? В процессе работы не возникают мысли о том, что мы живем в симуляции?

– Есть такое, да. Иногда гуляешь на улице, а дерево кажется 3D-моделью: «Это модель или по-настоящему? Как это реалистично сделано!» Возникают такие мысли, но это мимолетно, потом понимаешь, что не надо уходить из реальности в виртуальный мир.

«Я не знаю других татарстанских организаций, которые делают графику для большого кино»

– Что представляет собой ваша индустрия в России: какие у нас есть ключевые игроки, много ли их и какую долю занимает Татарстан?

– Ключевые игроки, конечно же, это московские и питерские студии. Что касается республики, то я сам только-только начал знакомиться с ребятами из Татарстана, которые занимаются съемками фильмов и графикой. Пока вижу, что очень мало ребят, которые сейчас участвуют в больших фильмах, но много любителей работают на региональных проектах для телевидения или интернета.

Откровенно говоря, я не знаю других татарстанских организаций, которые делают графику для большого кино. Может быть, мы единственная студия из Татарстана, которая этим занимается. Но буду рад ошибиться!

– А насколько тяжело найти специалистов под российские проекты, с учетом новых реалий? И что происходит с индустрией именно в части доступа к технологиям, к программному обеспечению?

– На опыте своей студии могу сказать, что есть программы с ежемесячной подпиской, а есть программы с бессрочной лицензией. Наверное, по счастливой случайности наша основная программа Nuke относится ко второму виду. А те программы, которые имели подписку, я просто поменял на open source ПО. В общем, счастливое стечение обстоятельств плюс open source помогают нам работать дальше.

«Большие картины в твоей истории появляются тогда, когда растет твой скилл: тебе доверяют большую задачу, более ответственную» Фото: из открытых источников vk.com

Заказов и проектов достаточно много, как и прежде. А насчет «уплыва» сотрудников, думаю, больших проблем с релокацией быть не должно, потому что наша индустрия изначально творческая, состоящая из фрилансеров. Много специалистов живет в Индии, Таиланде, Вьетнаме, они всегда были за рубежом и остаются за рубежом, то есть в этом плане мы просто работаем через интернет. Плюс ковид помог всем быстро перестроиться под онлайн, даже major-студиям. Если надо, любого специалиста сейчас можно найти онлайн, главное, чтобы он был свободен.

– Айнур, спасибо вам за интересную беседу! Будем надеяться, что ваша индустрия будет развиваться и дальше, несмотря ни на что.

– Спасибо вам! Я тоже так думаю. Искренне хочется, чтобы мы тоже делали большие фильмы и чтобы было круче, чем у Marvel.



Айнур Давлетов – художник компьютерной графики.



Участвовал в пост-обработке фильмов «Тайна печати дракона» (в главных ролях Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер), «Сердце пармы», «Ибн Фадлан», а также сериала «Перевал Дятлова» (ТВ-3). Обучался у специалистов компании Framestore (Великобритания, Лондон).

«Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: из открытых источников vk.com