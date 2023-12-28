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«Искренне верим в добро и милосердие»: Когогина поздравила 110 детей бойцов СВО
В Актанышском районе главными гостями елки в Центре детского творчества стали дети военнослужащих, чьи отцы принимают участие в спецоперации. С наступающим Новым годом детей поздравили депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина и глава района Ленар Зарипов.
Альфия Когогина приехала не с пустыми руками. Она порадовала новогодними подарками 110 детей из Актанышского района.
«От имени коллектива Государственной Думы Российской Федерации поздравляю вас с наступающим Новым годом. Страна не прекращала развиваться и в дни проведения специальной военной операции. Строились социальные объекты, дороги, были сделаны лучшие автомобили. Мы искренне верим в добро и милосердие», — сказала парламентарий.
Ленар Зарипов поздравил с Новым годом девочек и мальчиков, а также матерей, которые привели их на праздник. «Хотелось бы, чтобы 2024 год стал для нас годом Победы. Пусть ваши родители вернутся к нам живыми и счастливыми. Мы скучаем по ним, всегда помним», — отметил глава района.
Педагоги Центра детского творчества вместе с детьми водили хороводы вокруг украшенной елки, участвовали в играх. А появление Деда Мороза в зале особенно порадовало малышей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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