«Искренне дарим детям добро»: «Единая Россия» запустила акцию «Елка желаний» в Татарстане

Единороссы по всей России приняли участие в старте ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». В Москве предновогодний марафон добрых дел запустил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, а в Казани эстафету добра в режиме видеосвязи поддержал руководитель татарстанской «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Единороссы по всей России приняли участие в старте ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Это миссия поддержки детей по всей стране»

В этом году старт акции в Татарстане, как и по всей стране, прошел с учетом антиковидных ограничений: на площадках партийных отделений в регионах соблюдались строгие меры масочного режима, а количество гостей было ограничено. Однако это не помешало сделать еще один шаг навстречу детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, подчеркнули в «Единой России».

Партия регулярно проводит разнообразные ивенты и акции, направленные на поддержку социально незащищенных слоев населения. В эти предновогодние дни особое внимание партийцев приковано к детям из многодетных семей, малообеспеченным малышам и ребятам с ограничениями по здоровью. Такие ребята и их семьи в каждом регионе могут написать свое желание на памятной открытке, которую активисты «Единой России» размещают на партийной «Елке желаний».

Татарстанское отделение «Единой России» уже много лет участвует в этой акции, и с каждым годом масштаб события только растет, обратился к участникам церемонии секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Мы делаем это искренне, с удовольствием и желаем всем здоровья и благополучия в новом, 2022 году», - сказал Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наша партия ежегодно выполняет эту приятную для всех миссию, поздравляя таким образом огромное количество детей, живущих по всей стране. Ее участниками становятся люди, которые нуждаются в поддержке, особенно в такие знаковые предновогодние дни. И наше татарстанское отделение «Единой России» - не исключение. С 2018 года мы поздравляем таким образом как врачей в больницах, так и людей, которые там лечатся, ветеранов войны и ветеранов труда», - пояснил Фарид Мухаметшин.

«Традиция дарить добро нужна и нам самим»

По словам Мухаметшина, участие в акции «Елка желаний» происходит на всех уровнях власти – от активистов и волонтеров до депутатского корпуса республики и страны.

Участие в акции «Елка желаний» происходит на всех уровнях власти – от активистов и волонтеров до депутатского корпуса республики и страны Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«С каждым годом количество участников и степень их вовлеченности в эту акцию растут. Мы делаем это искренне, с удовольствием и желаем всем здоровья и благополучия в новом, 2022 году», – сказал Фарид Мухаметшин.

По окончании официальной части он вместе с коллегами по партии снял с «Елки желаний» открытки с пожеланиями детей. Среди них оказались электронный планшет, мольберт для рисования, сладкие призы и многое другое.

«Эта традиция дарить добро востребована получателями такой поддержки. Но не меньше она нужна и нам – мы выходим на прямой контакт с людьми, их семьями и детьми», – резюмировал Фарид Мухаметшин.

С каждым годом количество участников и степень их вовлеченности в эту акцию растут Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Оставшиеся до праздников дни посвятим добрым делам и волонтерству»

В центральном штабе партии в Москве старт акции на федеральном уровне дал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. В режиме видеоконференции он обратился ко всем региональным отделениям «Единой России» напомнив, что в эти предпраздничные дни особая нагрузка и напряжение ложится на плечи медицинских работников.

Именно они сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, а значит многие из них будут на боевом посту в больницах даже в новогоднюю ночь. В этой ситуации правильным шагом стало участие детей медработников в акциях поддержки от «Единой России».

«Наша задача сделать так, чтобы это новогоднее настроение не прошло мимо них и их семей. Такой опыт у нас уже есть: в прошлом году мы уже проводили целую серию акций, в которых приняли участие все наши региональные отделения», – подчеркнул Турчак.

Он отметил, что среди активностей партии в предновогодние дни есть и праздничное украшение покоев ковидных госпиталей, и уборка территорий больниц, установка елок, вручение праздничных наборов для самих врачей, а также их детей.

В центральном штабе партии в Москве старт акции на федеральном уровне дал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Думаю, что такое дополнительное внимание к этим детям просто необходимо», – обратился к участникам видеоконференции Андрей Турчак.

По его словам, без внимания партийцев не останутся и ветераны Великой Отечественной войны. Им окажут активную поддержку активисты движений «Мы вместе» и «Волонтеры Победы», а также региональные и муниципальные депутаты-единороссы.

Говоря об акции «Елка желаний», Андрей Турчак призвал всех коллег по партии максимально ответственно и искренне отнестись к участию в этом событии.

«Несмотря на приближение Нового года, для нас пока не время для празднований. Оставшиеся две недели нужно посвятить таким добрым волонтерским делам и активностям», – заключил секретарь Генерального совета «Единой России».