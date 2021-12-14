«Искренне дарим детям добро»: «Единая Россия» запустила акцию «Елка желаний» в Татарстане
Единороссы по всей России приняли участие в старте ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». В Москве предновогодний марафон добрых дел запустил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, а в Казани эстафету добра в режиме видеосвязи поддержал руководитель татарстанской «Единой России» Фарид Мухаметшин.
«Это миссия поддержки детей по всей стране»
В этом году старт акции в Татарстане, как и по всей стране, прошел с учетом антиковидных ограничений: на площадках партийных отделений в регионах соблюдались строгие меры масочного режима, а количество гостей было ограничено. Однако это не помешало сделать еще один шаг навстречу детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, подчеркнули в «Единой России».
Партия регулярно проводит разнообразные ивенты и акции, направленные на поддержку социально незащищенных слоев населения. В эти предновогодние дни особое внимание партийцев приковано к детям из многодетных семей, малообеспеченным малышам и ребятам с ограничениями по здоровью. Такие ребята и их семьи в каждом регионе могут написать свое желание на памятной открытке, которую активисты «Единой России» размещают на партийной «Елке желаний».
Татарстанское отделение «Единой России» уже много лет участвует в этой акции, и с каждым годом масштаб события только растет, обратился к участникам церемонии секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.
«Наша партия ежегодно выполняет эту приятную для всех миссию, поздравляя таким образом огромное количество детей, живущих по всей стране. Ее участниками становятся люди, которые нуждаются в поддержке, особенно в такие знаковые предновогодние дни. И наше татарстанское отделение «Единой России» - не исключение. С 2018 года мы поздравляем таким образом как врачей в больницах, так и людей, которые там лечатся, ветеранов войны и ветеранов труда», - пояснил Фарид Мухаметшин.
«Традиция дарить добро нужна и нам самим»
По словам Мухаметшина, участие в акции «Елка желаний» происходит на всех уровнях власти – от активистов и волонтеров до депутатского корпуса республики и страны.
«С каждым годом количество участников и степень их вовлеченности в эту акцию растут. Мы делаем это искренне, с удовольствием и желаем всем здоровья и благополучия в новом, 2022 году», – сказал Фарид Мухаметшин.
По окончании официальной части он вместе с коллегами по партии снял с «Елки желаний» открытки с пожеланиями детей. Среди них оказались электронный планшет, мольберт для рисования, сладкие призы и многое другое.
«Эта традиция дарить добро востребована получателями такой поддержки. Но не меньше она нужна и нам – мы выходим на прямой контакт с людьми, их семьями и детьми», – резюмировал Фарид Мухаметшин.
«Оставшиеся до праздников дни посвятим добрым делам и волонтерству»
В центральном штабе партии в Москве старт акции на федеральном уровне дал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. В режиме видеоконференции он обратился ко всем региональным отделениям «Единой России» напомнив, что в эти предпраздничные дни особая нагрузка и напряжение ложится на плечи медицинских работников.
Именно они сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, а значит многие из них будут на боевом посту в больницах даже в новогоднюю ночь. В этой ситуации правильным шагом стало участие детей медработников в акциях поддержки от «Единой России».
«Наша задача сделать так, чтобы это новогоднее настроение не прошло мимо них и их семей. Такой опыт у нас уже есть: в прошлом году мы уже проводили целую серию акций, в которых приняли участие все наши региональные отделения», – подчеркнул Турчак.
Он отметил, что среди активностей партии в предновогодние дни есть и праздничное украшение покоев ковидных госпиталей, и уборка территорий больниц, установка елок, вручение праздничных наборов для самих врачей, а также их детей.
«Думаю, что такое дополнительное внимание к этим детям просто необходимо», – обратился к участникам видеоконференции Андрей Турчак.
По его словам, без внимания партийцев не останутся и ветераны Великой Отечественной войны. Им окажут активную поддержку активисты движений «Мы вместе» и «Волонтеры Победы», а также региональные и муниципальные депутаты-единороссы.
Говоря об акции «Елка желаний», Андрей Турчак призвал всех коллег по партии максимально ответственно и искренне отнестись к участию в этом событии.
«Несмотря на приближение Нового года, для нас пока не время для празднований. Оставшиеся две недели нужно посвятить таким добрым волонтерским делам и активностям», – заключил секретарь Генерального совета «Единой России».