Исключить рецидив: в КФУ обсудили, как осужденные смогут получать высшее образование

Перевоспитание осужденных, их реабилитация и трудоустройство – все это сегодня обсудили на заседании комиссии Общественного совета при ФСИН России. Встреча прошла в Казанском федеральном университете.

«Один из главных вопросов – это обучение. Очень важно, чтобы человек, который находится в учреждениях уголовно-исполнительной системы, мог получить не только средне-специальное, но и высшее образование. Выйдя на свободу, осужденные смогут быть востребованными на рынке труда и войдут в социум», – отметил начальник УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

При этом получить образование смогут все желающие осужденные вне зависимости от возраста. Это, по мнению начальника УФСИН России по РТ, поможет снизить и число рецидивов.

«Хочу отметить, что осужденные могут получить и второе высшее образование. У наших подопечных достаточно времени не только для того, чтобы отбывать наказание, но и для того, чтобы получать образование. Все обучение проходит дистанционно», – добавил Хиалеев.

Руководитель комиссии по взаимодействию в сфере науки и образования общественного совета при ФСИН России Шамиль Кашаф отметил, что среди отбывших наказание есть и те, кто уходит, например, в религию. Некоторые даже становятся помощниками имамов, которые работают в колониях. Кашаф добавил, что это помогает в работе с теми осужденными, которые попадали в те или иные террористические группы.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Три дня нашего пребывания в Казани показывает, что республика Татарстан показывает мощные примеры во многих сферах, в том числе и во взаимодействии уголовно-исполнительной системы. Такое количество обученных по программам профессиональной подготовки сотрудников УФСИН России по РТ на площадке КФУ надо поискать», – отметил Шамиль Кашаф.

Еще один важный вопрос, который сегодня обсудили – это строительство нового СИЗО. Планируется, что новый изолятор вместит в себя почти тысячу человек и поможет решить проблему «перелимита». По словам начальника УФСИН России по РТ Эдуарда Хиалеева на сегодняшний день в изоляторах находятся более двух тысяч человек – «перелимит» составляет более 10%.