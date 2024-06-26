Ишкин о строительстве крематория в Казани: «Наберитесь терпения»

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Дата строительства крематория в Казани, который планируется возвести в похоронном комплексе «Курган», пока не определена, однако подрядчики, готовые реализовать проект в городе, имеются. Об этом в рамках XXX сессии Казанской городской думы рассказал начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин.

«У человека должен быть выбор. Если в данный момент мы возим в Нижний Новгород, и люди тратят большие деньги, есть волеизъявление, как говорится, есть потребность, должна быть, значит, и реализация», – прокомментировал докладчик.

Он также отметил, что на похоронном комплексе «Курган» сейчас проводят работы по постановке земли для будущего крематория на кадастровый учет. Газ туда уже подвели, участок для строительства определили, проект подготовили.

«Наберитесь терпения, боюсь сглазить, но есть кто построит», – заключил Марат Ишкин.