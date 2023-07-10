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Искаков: Турция вкладывает в Татарстан четверть инвестиций, предоставляемых России
25% инвестиций, вкладываемых в Россию турецкими инвесторами, идут в Татарстан. На это в беседе с «Татар-информом» указал Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, комментируя уровень отношений Казани и Анкары.
По его данным, общий объем инвестиций Турции в Россию составил порядка 10 млрд рублей. Из них 2,5 млрд пришлись на Татарстан.
«Поэтому, мне кажется, здесь очевидные факты, что 25% из тех инвестиций были вложены в Татарстан. И причем это такие высокотехнологические производства. На мой взгляд, это показывает высокий уровень доверия и отношений между республиками в развитии двухсторонних отношений», — заметил глава казахского диппредставительства в Казани.
Ранее «Татар-информ» рассказал, чем запомнился генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан, который вернется на родину в сентябре 2023 года.
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