Искаков: Турция вкладывает в Татарстан четверть инвестиций, предоставляемых России

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25% инвестиций, вкладываемых в Россию турецкими инвесторами, идут в Татарстан. На это в беседе с «Татар-информом» указал Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, комментируя уровень отношений Казани и Анкары.

По его данным, общий объем инвестиций Турции в Россию составил порядка 10 млрд рублей. Из них 2,5 млрд пришлись на Татарстан.

«Поэтому, мне кажется, здесь очевидные факты, что 25% из тех инвестиций были вложены в Татарстан. И причем это такие высокотехнологические производства. На мой взгляд, это показывает высокий уровень доверия и отношений между республиками в развитии двухсторонних отношений», — заметил глава казахского диппредставительства в Казани.

Ранее «Татар-информ» рассказал, чем запомнился генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан, который вернется на родину в сентябре 2023 года.