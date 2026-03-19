Иск прокуратуры об изъятии имущества экс-замглавы МВД Татарстана вернули в райсуд

Иск прокуратуры Татарстана к бывшему замминистра внутренних дел по республике Владимиру Изааку возвращен в суд первой инстанции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, в сентябре 2025 года районный суд постановил взыскать в доход государства имущество Владимира Изаака и его супруги.

По данным прокуратуры, с 2017 по 2023 год супруги приобрели четыре квартиры и два машино-места в Казани, в том числе оформляя часть имущества на близких родственников. В ходе проверки было установлено, что их расходы на покупку недвижимости не соответствуют задекларированным доходам. Общая стоимость имущества, обращенного в доход государства, превысила 21 млн рублей.

Сегодня материалы вернули в Ново-Савиновский райсуд Казани для вынесения дополнительного решения.