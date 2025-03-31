Иск к главе КирМоса Сергею Миронову вырос до 425 млн рублей

Иск в отношении бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова вырос до 425 млн рублей. Как стало известно «Татар-информу», уточнения внес прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Якобы эти деньги Миронов получил за помещения, которые сдавал трем магазинам и аптеке.

При этом, по версии следствия, покупку этих помещений Миронов и его родственники позволить себе не могли.

В прокурорском иске говорится о 63 объектах, которые принадлежат самому Сергею Миронову, его матери, тестю, брату жены и мужу сестры. При этом все они отрицают претензии по законности.