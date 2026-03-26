Иск Долиной к мошенникам на 176 млн рассмотрят 31 марта, один из ответчиков — казанец

Иск певицы Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников, среди которых один житель Казани, начнут рассматривать 31 марта. Об этом пишет ТАСС.

В 2024 году Долина стала жертвой злоумышленников, которые убедили ее перевести средства на якобы безопасный счет. Исполнитель продала квартиру и отдала деньги мошенникам. Курьером выступила сотрудница одной из библиотек Москвы. Поняв, что стала жертвой обмана, Долина обратилась в полицию.

«Суд проведет беседу (предварительное заседание) по иску 31 марта 2026 года в 14:10 мск», – сообщили в Балашихинском суде Москвы.

Одним из ответчиков стал ранее судимый житель Казани Артур Каменецкий. По делу Долиной он уже был признан виновным, ему дали 7 лет колонии строгого режима.