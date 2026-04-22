Ищенко высказался об уходе из клуба экс-наставника «Локомотива-Кубань» Антона Юдина

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко в беседе с «Чемпионатом» поделился мнением, почему случилась отставка по ходу сезона специалиста Антона Юдина.

«Всех подробностей не знаю. Я предсезонку пропустил, в Турцию с командой не поехал, поэтому мне сложно судить, как шла подготовка. В чемпионате же и тренер, и команда продолжали работать, ни на что не обращая внимания. Я считаю, это правильный подход. Что бы ни происходило, нужно продолжать делать своё дело. Что касается смены тренера по ходу сезона, то это всегда встряска для любой команды и волнительный период.

И мы это тоже испытали. Но такова спортивная жизнь, перестановки нормальны в спорте. А потом пришёл Томислав Томович. С ним мы первую неделю или полторы притирались. Он к нам, мы к нему. Но, думаю, сейчас в плане взаимопонимания у нас всё хорошо», — сказал Ищенко.

На посту главного тренера «Локомотива-Кубань» Юдин провел 22 матча, в которых уступил 10 раз.