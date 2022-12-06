«Ищем возможности»: Мухаметшин обсудил в Москве проблемы международного сотрудничества

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин находится с рабочей поездкой в Москве, где принимает участие в мероприятиях Совета законодателей России. Сегодня глава парламента республики провел заседание возглавляемой им Комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества. Парламентарии подвели итоги работы в 2022 году и обсудили вопросы развития международных связей субъектов России в новых геополитических условиях. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Традиционно Совет законодателей, его президиум и комиссии в декабре подводят итоги своей работы и ориентируются на те задачи, которые предстоит решать в наступающем году. Сегодня мы ищем возможности переориентироваться на новые векторы партнерского взаимодействия, серьезно пересматриваем географию экономических и культурных связей, усиливаем сотрудничество с дружественными нам странами», — отметил Мухаметшин, подводя итоги заседания комиссии.

По его словам, перспективными с точки зрения развития сотрудничества являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона и исламские территории. Такую задачу, как подчеркнул глава парламента республики, ставит и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В этом плане у Татарстана имеются серьезные заделы, налажены крепкие многосторонние связи со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества.

«По поручению Владимира Путина Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения „Россия — Исламский мир“, — напомнил Фарид Мухаметшин. — Много усилий прикладывает, чтобы мы активизировали работу в этом направлении».

По мнению главы парламента, в современных условиях необходимы новые формы и механизмы международного взаимодействия, четкие логистические связи на региональном и муниципальном уровнях. Следует также усилить работу по продвижению приграничного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества с государствами в формате незападных интеграционных объединений.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны недружественных западных стран на экономику страны, взаимодействие с зарубежными партнерами не прекращается, заверил политик.

«В Татарстане мы проводим многовекторную политику, — рассказал Фарид Мухаметшин. — В том числе активно работаем и с соотечественниками, которые проживают за пределами нашей страны. Народная дипломатия, гуманитарные связи и деловые контакты сегодня выходят на первый план и укрепляют наше сотрудничество».

Сегодня же глава парламента республики принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополь в правовую систему России. Центральными в повестке дня оказались вопросы патриотического воспитания.

В рамках обсуждения Фарид Мухаметшин поблагодарил Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова за инициативу установки памятного знака в честь татарстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь „Красный“».

«Данную инициативу в нашей республике всецело поддержали, — отметил Фарид Мухаметшин. — Работа по созданию памятника ведется, открытие планируется к 9 мая 2023 года». Председатель Госсовета Татарстана также пообещал, что парламентская делегация республики примет участие в торжественных мероприятиях по открытию памятного знака.

В ближайшие два дня Фарид Мухаметшин продолжит работу на площадках Совета законодателей.