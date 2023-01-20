Исчезновение рек, мусор и кража ископаемых: Шадриков назвал угрозы экологии Татарстана

Разрабатываемая Татарстаном цифровая платформа «Недра» выведет из тени недобросовестных недропользователей. Кроме того, в 2023 году регион приступит к реализации второго этапа проекта по улучшению экосостояния рек и продолжит ревизию запасов подземных вод. Об этих и других задачах, стоящих перед Минэкологии РТ, шла речь на его итоговой коллегии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До 2025 года по нацпроекту «Экология» Татарстан проведет мероприятия на 8,7 млрд рублей

По словам министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, за прошедшие пять лет на природоохранные мероприятия Татарстан направил более 52 млрд рублей, из них почти 40% – из регионального бюджета. В результате улучшились условия жизни для 2,3 млн человек.

«В 2022 году на охрану окружающей среды направлено более 15 млрд рублей, почти половина из них – средства предприятий. По этому показателю Татарстан несколько лет лидирует в ПФО. Национальный проект “Экология” позволяет нам решать накопленные десятилетиями проблемы. В 2022 году республика приняла участие в четырех федеральных проектах: “Оздоровление Волги”, “Чистая страна”, “Сохранение уникальных водных объектов” и “Сохранение лесов”. На их реализацию направлено 6,8 млрд рублей. На плановый период до 2025 года предусмотрено финансирование в размере 8,7 млрд рублей», — сказал министр.

Экологические мероприятия инвестируются и за счет средств бюджета республики. Так, в 2022 году на эти цели было выделено более 1 млрд рублей. Кроме того, ряд мероприятий выполняется за счет целевых, «зеленых» денег. Данная программа в Татарстане работает с 2012 года благодаря поддержке Президента Рустама Минниханова. Только в 2022 году на эти цели направлено 253 млн рублей.

Александр Шадриков: «Сегодня на территории республики действует 311 лицензий на добычу общедоступных полезных ископаемых» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Генподрядчики не раскрывают информацию о своих поставщиках, что способствует незаконной добыче нерудных материалов»

По фактам незаконного использования недр за прошлый год Минэкологии Татарстана направило в правоохранительные органы 12 материалов для последующего возбуждения уголовных дел.

«Сегодня на территории республики действует 311 лицензий на добычу общедоступных полезных ископаемых. По итогам 2022 года прирост запасов инертных материалов составил более 116 млн кубометров. Министерством для обеспечения строек Татарстана инертными материалами проведена комплексная работа. Только на автомобильные дороги, такие как М12, М7 и Шали – Бавлы, в 2022 году использовано более 10 млн тонн строительного песка и песчано-гравийных пород», – проинформировал Шадриков.

Спикер отметил, что не все недропользователи идут по законному пути. Зачастую под видом дноуглубительных работ ведется незаконная добыча донного грунта, который некоторые предприятия реализуют под видом нерудных строительных материалов.

«Документы по 12 таким делам направлены в МВД для рассмотрения и возбуждения уголовных дел. Некоторые генподрядчики не раскрывают информацию о своих поставщиках, что способствует незаконной добыче нерудных материалов. Получается, что объект финансируется из бюджета, при строительстве используется, возможно, ворованный песок и ПГС, при этом налоги в бюджет не поступают. По факту это сокрытие уголовного деяния», – подчеркнул Шадриков.

Министр считает, что найти баланс в этом вопросе помогла бы цифровая платформа «Недра», однако она до сих пор не разработана. Пока составлено только техническое задание и заключен контракт на разработку.

«Считаю необходимым, не дожидаясь окончания сроков контракта, ускорить выполнение этих работ», – сказал министр.

Одной из значимых проблем является утилизация строительных отходов, которые занимают 80% в общем объеме несанкционированных свалок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ущерб от свалки на земле для многодетных экологи оценили в 137 млн рублей

За прошлый год экологи и активные люди обнаружили более 3,7 тыс. мест несанкционированного размещения отходов по всему Татарстану. Сейчас 99% свалок ликвидировано.

«В прошлом году часто звучала проблема захламления контейнерных площадок. Только за один месяц у УК “ПЖКХ” министерством было выявлено 66 нарушений. Кроме того, по итогам проверки Росприроднадзора установлено, что это же предприятие оказалось виновником неприятного запаха в районе ЖК “Салават Купере”. От жителей микрорайона за год поступило более 200 жалоб на неприятный запах», – сообщил Александр Шадриков.

Еще одной из значимых проблем является утилизация строительных отходов, которые занимают 80% в общем объеме несанкционированных свалок. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов лежит на подрядчиках строительных работ.

«Механизм уже предложен. Министерством экологии совместно с Госсоветом Татарстана направлена законодательная инициатива в Госдуму России о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. Сейчас инициатива проходит необходимые согласования, она поддержана субъектами России. Нужно взять под контроль учет образованных и утилизированных строительных отходов», – заметил Шадриков.

Министр рассказал о крупных несанкционированных свалках в городах. Так, в Набережных Челнах были обнаружены отходы строительных и ремонтных работ площадью более 7 га. Ущерб, нанесенный почве, оценивается в 580 млн рублей. Эта свалка была обнаружена в населенном пункте, неподалеку от водного объекта.

Сейчас 99% несанкционированных свалок ликвидировано Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторая свалка обнаружена в Авиастроительном районе Казани на участке, выделенном для многодетных семей. Ее площадь составила более 4 тыс. кв. метров, а размер причиненного вреда почве оценивается в 137 млн рублей.

«В ноябре Татарской природоохранной прокуратурой по факту инициировано возбуждение уголовного дела», – добавил Шадриков.

Всего по итогам прошлого года в отношении органов местного самоуправления министерство направило более сотни исков с требованиями о ликвидации свалок.

«Непродуманное строительство домов и подземных скважин – все это привело к тому, что озера теряют питание»

Как было отмечено на коллегии, начиная с 1968 года с карты Татарстана исчезли более 3,1 тыс. водных объектов. Основной причиной их исчезновения, по мнению ученых, стала застройка.

«Непродуманное строительство домов и подземных скважин – все это привело к тому, что озера теряют питание. Исполкомам необходимо еще на стадии проектирования предусматривать вопросы водоснабжения и водоотведения, в иных случаях – исключить выделение земельных участков под строительство. На качество воды в реках основное влияние оказывает сброс с очистных сооружений», – пояснил министр.

Всего в 2022 году проведено более 31 тыс. анализов проб поверхностной воды Фото: eco.tatarstan.ru

Качество воды в реках экологи оценивают в 108 точках. Кроме того, еще 132 точки мониторинга расположены в зоне влияния негативных объектов. Всего в 2022 году проведено более 31 тыс. анализов проб поверхностной воды.

«Мы видим динамику снижения количества превышений, значительное снижение наблюдаем по превышениям загрязняющих веществ антропогенного характера, но это не повод успокаиваться», – сказал Шадриков.

Проведенный анализ показал, что за последние пять лет изменилось качество воды на реках Кама, Мензеля, Зай, Шешма и других. Здесь экологи стали реже фиксировать превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

К концу 2024 года Казань избавится от иловых полей

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» к концу 2024 года столица Татарстана избавится от иловых полей – крупнейшего объекта негативного воздействия. Основная цель проекта заключается в сокращении в три раза объема сбрасываемых загрязненных сточных вод.

«С 2021 года продолжается реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани. Они входят в топ-200 основных загрязнителей Волги. Проект, который сейчас реализуется на иловых полях, – пилотный и на данный момент единственный в таких масштабах в России», – пояснил министр.

Вопросы улучшения состояния водных объектов решает Республиканская программа модернизации биологических очистных сооружений Фото: © «Татар-информ»

В 2023 году должен завершиться технический этап работ, а в 2024-м начнется биологический этап рекультивации. Стоимость работ по проекту составляет более 8 млрд рублей, объект реализуется по поручению Президента Татарстана. Кроме того, в 2023 году в Татарстане будет демонтирован бездействующий трубопровод Озерного месторождения нефти. Стоимость работ оценивается в 930 млн рублей, из них 200 млн – средства ООО «РИТЭК». К реализации этого нового проекта экологи приступили в прошлом году.

Вопросы улучшения состояния водных объектов решает Республиканская программа модернизации биологических очистных сооружений и капитального ремонта систем водоотведения. С 2014 года в регионе реализовано 94 мероприятия на 47 очистных сооружениях. Кроме того, совместно с Минстроем РТ предполагается реконструкция и строительство 79 объектов на общую сумму более 16 млрд рублей.

Опыт Татарстана по очистке Казанки возьмут на вооружение в регионах

Пилотный научно-исследовательский проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Татарстана», начавшийся с изучения стоков в Казанку, в дальнейшем будет тиражирован по всей стране. Сейчас прорабатывается вопрос софинансирования реализации второго этапа проекта с Минприроды России.

«Пилотный проект запущен в конце 2021 года. По итогам народного рейтинга, а также опроса на сайте госуслуг он занял первое место, что показывает его высокую востребованность у жителей. Сейчас прорабатывается вопрос софинансирования реализации второго этапа проекта с Минприроды России. Предполагается, что данный проект будет тиражирован по всей стране», — проинформировал Шадриков.

Также в 2022 году в республике стартовал федеральный проект по реабилитации реки Ноксы. В прошлом году завершили работы на притоке реки Меши в селе Никольское, притоке Вятки и пруду в селе Державино. Кроме того, в регионе начались работы по очистке реки Мелекески в Набережных Челнах.

В регионе начались работы по очистке реки Мелекески в Набережных Челнах Фото: nabchelny.ru

Одним из источников загрязнения рек являются диффузные стоки. К решению проблемы в прошлом году активно подключилось Министерство сельского хозяйства РТ. Инвентаризация источников загрязнения уже начата. При этом главной задачей является исключение распашки земель в границах прибрежных защитных полос и ликвидация ливневых стоков с территорий агроферм.

Для борьбы с диффузными стоками экологами совместно со специалистами Минлесхоза Татарстана в 12 районах республики зарезервировано 48 земельных участков общей площадью более 1 тыс. га для создания защитных лесополос.

За 30 лет регион сократил вредные выбросы в воздух на 21%

За последние 30 лет при росте валового регионального продукта в 2,6 раза общий объем вредных выбросов в атмосферу в Татарстане сократился на 21,4%.

«Мы провели анализ по динамике изменений качества атмосферного воздуха за последние годы. Выяснили, что с 1998 года при росте валового регионального продукта в 2,6 раза при сопоставимых ценах общий объем выбросов в Татарстане сократился на 21,4%. Это говорит об ответственном отношении предприятий к охране окружающей среды», – констатировал Шадриков.

Общий объем вредных выбросов в атмосферу в Татарстане сократился на 21,4% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В прошлом году качество атмосферного воздуха в регионе оценивалось на 121 пункте наблюдения, в том числе на автоматических станциях в круглосуточном режиме. Анализ данных, основанный на 4 млн измерений, показывает снижение превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«Наибольшее количество превышений было зафиксировано в периоды неблагоприятных метеорологических условий. К примеру, в промышленном центре республики – Нижнекамске 84,5% превышений приходится на неблагоприятные дни. 69% жалоб населения на загрязнение атмосферного воздуха поступило именно в такие периоды», — сказал Шадриков.

Данный вопрос обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по Нижнекамской зоне. Министр заметил, что к настоящему времени планы работы в периоды неблагоприятных метеоусловий имеются лишь у 32% промышленных объектов республики. В числе нарушителей есть и крупнейшие предприятия.

«Чистая вода и воздух»: Нигматуллин поставил задачи на 2023 год

Дальнейшая реализация нацпроекта «Экология», очистка и реабилитация водных объектов, ревизия запасов подземных вод, сокращение вредных выбросов в атмосферу – таковы главные задачи, которые стоят перед экологами Татарстана в 2023 году. В заключение коллегии их обозначил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Все запланированные на 2022 год значения целевых показателей по нацпроекту “Экология” Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана были достигнуты», – сказал он.

Рустам Нигматуллин: «Мы тратим серьезные бюджетные средства на строительство новых и реконструкцию старых очистных сооружений. Необходимо обеспечить их качественную работу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одной из главных причин загрязнения водных объектов является плохая работа очистных сооружений, отметил вице-премьер. Поэтому наряду с мероприятиями по ремонту и реконструкции очистных в регионе «необходимо навести элементарный порядок в работе действующих объектов».

«Мы тратим серьезные бюджетные средства на строительство новых и реконструкцию старых очистных сооружений. Необходимо обеспечить их качественную работу», – поручил он.

Вице-премьер РТ отметил эффективную работу экологов на территории Нижнекамского промузла, которая проводится в формате межведомственной рабочей группы. К этой работе привлечены серьезные научные ресурсы. Подписано соглашение, по которому на крупнейших предприятиях внедряются передовые научные решения, ориентированные на экологическую безопасность и сокращение выбросов в атмосферный воздух.

Снабжение населения качественной питьевой водой – еще одна важная задача, которая стоит перед министерством в 2023 году Фото: © «Татар-информ»

«Предлагаю использовать данный опыт для решения задач по улучшению качества атмосферного воздуха в Казани», – сказал Нигматуллин.

Снабжение населения качественной питьевой водой – еще одна важная задача, которая стоит перед министерством в 2023 году. По данным Минэкологии Татарстана, в республике насчитывается 402 месторождения для питьевых целей, с защищенными запасами более 2 млн кубометров в сутки, но используется из них порядка 8%. При этом водохозяйственная обстановка в республике оставляет желать лучшего. Изношенность скважинного фонда, ненадлежащее содержание колодцев, отсутствие зон санитарной охраны – все это негативно сказывается на качестве воды в домах. Для решения этих вопросов с 2022 года в республике начата ревизия водозаборов сел и деревень.

«Необходимо продолжить работу по ревизии запасов подземных вод совместно с Минстроем Татарстана. Земельные участки невозможно использовать, потому что они застроены, земля была роздана, а подземная составляющая не была учтена. Это необходимо сделать, чтобы последующие поколения были с водой», – добавил Нигматуллин.

В заключение выступления вице-премьер отметил важность рационального использования минерально-сырьевых запасов и контроля за добычей полезных ископаемых.