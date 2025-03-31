«Исәнмесез» по-летнему: в Казани демонтируют новогодние украшения на Площади Свободы

В Казани начался демонтаж новогодних украшений на Площади Свободы. Видео с работами опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«С завтрашнего дня «исәнмесез» переходит на летнее расписание», – подписала пост Галимова.

Фраза «исәнмесез» уже давно стала традиционной для утренних постов Рустама Минниханова. Каждый день он делится фотографиями Площади Свободы, отмечая смену сезонов. Теперь, с приходом теплых времен, его приветствия будут сопровождать уже весенние и летние виды города.