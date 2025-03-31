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Общество 31 марта 2025 14:00

«Исәнмесез» по-летнему: в Казани демонтируют новогодние украшения на Площади Свободы

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В Казани начался демонтаж новогодних украшений на Площади Свободы. Видео с работами опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«С завтрашнего дня «исәнмесез» переходит на летнее расписание», – подписала пост Галимова.

Фраза «исәнмесез» уже давно стала традиционной для утренних постов Рустама Минниханова. Каждый день он делится фотографиями Площади Свободы, отмечая смену сезонов. Теперь, с приходом теплых времен, его приветствия будут сопровождать уже весенние и летние виды города.

#площадь свободы #Рустам Минниханов #Лилия Галимова
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