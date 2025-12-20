Иржан Бикчантаев: «В Китае уже много желающих побывать в России. А станет еще больше»

В середине сентября Китай отменил для россиян визовый режим, и уже через пару месяцев турпоток из нашей страны в КНР вырос на 80% к прошлому году. «Татар-информ» поговорил об этом с человеком, который работает в туризме непосредственно в КНР, – татарином китайского происхождения, руководителем туристической компании Иржаном Бикчантаевым.





– Иржан, на каком языке вам удобнее говорить – на русском или татарском?

– Русский язык я, к сожалению, знаю не очень хорошо. Давайте поговорим на татарском (далее – перевод с татарского, – прим. авт.).

– Хорошо. Мы познакомились с вами в дни Форума деловых партнеров Татарстана. Расскажите о своем участии в нем.

– Нашей изначальной целью было общение с московскими туроператорами-партнерами, которые занимаются организацией путешествий. На встрече с ними мы обсуждали план нашей дальнейшей работы. В это же время из Татарстана пришло приглашение на этот бизнес-форум, и мы приняли в нем участие, чтобы найти новых партнеров.

– У вас прочная связь с Татарстаном?

– Да, у нас в Татарстане много знакомств, есть и те, кто путешествует к нам в Китай. К тому же я занимаюсь не только туризмом, но и международной торговлей. Раньше мы занимались туризмом в России, привозили в вашу страну китайских туристов. Набравшись опыта, я занялся этим уже в КНР. То есть теперь мы возим не только китайских туристов в Россию, но и русских туристов в Китай: в Пекин, Шанхай, Чунцин, Чжанцзяцзе, Гуанчжоу – крупные города, в которых развит бизнес-туризм и туризм в целом.

– Вы упомянули торговлю – работаете с российскими маркетплейсами?

– Нет, с ними мы никогда не работали.

– В последние годы популярность в России набирает китайский маркетплейс Taobao. В Китае тоже?

– Сегодня спрос на Taobao на нашем рынке, можно сказать, падает. У нас стало больше работать других маркетплейсов: Jingdong, Douyin, Pinduoduo. Из-за их популярности стоимость товара на них ниже, чем в обычных магазинах, у них есть доставка, а раз товары там дешевые, люди обращают на них больше внимания, – причина их популярности в этом.

– Много ли китайцев хотят посетить Россию?

– Да, в Китае много желающих побывать в вашей стране. Не так давно Китай, как вы знаете, ввел безвизовый режим для россиян, и [Президент РФ Владимир] Путин также отменил визы для китайцев. Думаю, желающих приехать в Россию станет еще больше. Как и в обратном направлении. Связи и дружба между нашими странами сегодня только крепнут, поэтому возможностей стало больше не только в туризме и торговле, но и в других сферах.

«Через 10-20 лет люди увидят результаты работы Раиса в Китае»

– Вы учились у главного режиссера татарского ТЮЗа Рената Аюпова. Что именно изучали? Актерское мастерство?

– С детства я писал стихи, любил их распевать. Когда захотел стать певцом, решил поехать в Татарстан, чтобы выучиться вокалу. В этом мне помог Всемирный конгресс татар. Мне посоветовали театр, сказали, что там я научусь петь, познакомлюсь с театральной культурой и татарской историей, и я выбрал театральный факультет [КазГИКа]. Руководителем нашего курса был Ренат Мирзахасанович, он преподавал режиссуру.

– Сколько вы учились?

– Пять лет.

– Свою музыкальную карьеру вы начали после этого?

– На втором курсе я учился вокалу у Рустама Маликова. Он согласился меня учить еще до моего студенчества. Сначала он отпускал своих студентов и в свободное время помогал мне разрабатывать голос. Я благодарен своим преподавателям, в том числе и Ренату Мирзахасановичу, и Лилие ханум Низамиевой.

– Как вы перешли к торговле и туризму?

– Во времена моей учебы в Россию приезжало много бизнесменов из Китая, мы работали с ними. Мы увидели, что у нас есть возможность привозить оттуда вещи, которых нет в России. Я начинал с мелких товаров, но видел, что у этого есть перспектива.

Потом мы вместе с одним казанским туроператором собрали компании, которые хотели работать с туроператорами из Китая, и к моей музыкальной деятельности добавилось бизнес-направление. Тогда я посмотрел, в каких направлениях мог бы работать, и понял, что только песней в Китае не проживу.

Я пою и по-татарски, и по-казахски – песен на казахском у меня даже больше, чем на татарском, – но, как говорят, если хочешь разбогатеть – займись бизнесом. Поэтому я перешел в эту сферу.

– И как давно этим занимаетесь?

– Вообще в сфере туризма я работаю почти 15 лет. На протяжении трех лет проводил бизнес-туры в Санья на острове Хайнань, и в начале прошлого года мы открыли собственную компанию. В Санья расположен наш главный офис и сосредоточена наша деятельность.

– Куда чаще всего приезжают туристы из России?

– Многие приезжают как раз на Хайнань, сегодня это около 200 тысяч российских туристов в год. Также много россиян путешествует в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин и Чжанцзяцзе.

– Отдых в России и Китае отличается?

– Если говорить о городском туризме, то отдых в Пекине и Шанхае похож на отдых в Москве или Казани. А в Санья люди едут, чтобы отдохнуть на пляже. К нам приезжают скорее не в музеи, а за видами.

– В связи с частыми поездками Раиса Татарстана в Китай – знают ли у вас нашу республику?

– «Казань» звучит здесь больше, чем «Татарстан», потому что Казань – это город с тысячелетней историей. Сегодня Рустам Нургалиевич [Минниханов] вкладывает много сил в укрепление связей с Китаем. Думаю, через 10-20 лет люди увидят результаты этой работы. Работа Раиса и сейчас заметна, но она акцентирована не на однодневный результат. Он смотрит в будущее на долгие годы, возможно, даже на века.

«Я представитель уже шестого поколения татар в Китае»

– Вы ведь уроженец Китая?

– Да, я представитель уже шестого поколения татар в Китае. Раньше татары уезжали сначала в Казахстан и уже оттуда – в Китай. Поэтому со стороны отца у меня все татары, а в роду матери большинство мужчин женились на казашках. Вот и у меня отец татарин, а мать казашка. В общем, мы живем здесь уже почти 200 лет.

– Много ли татар в Китае? И есть ли «татарские районы»?

– Да, здесь есть татарская деревня Чишмя (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, – прим. Т-и), где я родился и вырос. Но нельзя сказать, что татар здесь много. Сейчас в деревне, насколько я знаю, живут около 500 человек. Остальные татары разбросаны по всему Китаю, и их всего около 3,8 тысячи человек.

– Тоже немало.

– По сравнению с общей численностью населения Китая их почти нет (смеется).

– Вы принимали участие в «Татарча диктант». Расскажите о своем участии в этой акции.

– К нам приезжала руководитель управления по работе со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ апа [Шайхи], она и предложила провести татарский диктант. Был текст Каюма Насыри. Я пригласил в Санья своих родителей и других родственников.

– Это было ваше первое участие в акции?

– Да, и мне было очень интересно. Мы писали его «на разных языках» – мама писала латиницей, папа арабским шрифтом, а дядя – китайским. А я с женой и несколькими сотрудниками из России писали диктант кириллицей.

– Сложно было?

– Мне нет, поскольку я учился в Татарстане. Но, например, родителям было сложнее, потому что они не так часто слышат татарскую речь.

– Ваши дети тоже писали диктант?

– Мой шестилетний сын писал. Ему тоже было непросто – он учится в китайской школе.

– Но в семье вы говорите на татарском?

– Да, в семье мы с женой говорим на татарском и стараемся учить языку детей. Они ходят в китайские детский сад и школу, но я надеюсь, что с возрастом выучат и татарский.

Бикчантаев Иржан Хорматулович – генеральный директор «База отдыха Хайнань», руководитель компании JD Travel (Санья).

Родился 15 января 1991 года в деревне Чишмя (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай).

Окончил Казанский институт культуры (2013).

Работал в Dias international company.