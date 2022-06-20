Ironstar KazanTimermanCup: В Казани определили сильнейших триатлонистов России

Столица Татарстана уже в 6-й раз принимает легендарные соревнования. На этот раз в них участвовало около 2 тыс. человек из 155 городов, 56 регионов. Приехали спортсмены из Казахстана, Армении, Австралии, Испании, Великобритании, а также впервые — атлеты с ДЦП благотворительного фонда #БольшеЧемМожешь. В заплывах, забегах и велопробегах соревновались профессионалы и любители, в том числе и вице-мэр Казани Денис Калинкин, президент федерации триатлона РТ и глава Альметьевска Тимур Нагуманов. Пробовали силы на олимпийской и «полужелезной» (113 км) дистанциях. В эстафетной гонке Olympic(плавание 1,5 км, велопроезд 40 км и бег 10 км) II-е место завоевали генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев и соучредитель компании Вадим Махеев. Золото на средней дистанции завоевал уже трехкратный чемпион России Денис Васильев, а на дистанции Olympic первым пришел Ильнар Исмагилов.

Большой спортивный праздник в Казани стал хорошим примером импортозамещения по аналогии с Ironman — американской франшизой, подарившей миру знаменитую «железку». На данный момент Татарстан — единственный регион России, который уже провел соревнования по всем видам триатлона и дуатлона. Поддержка соревнований осуществляется на самом высоком уровне, в тренировках и соревнованиях активно участвуют первые лица РТ.

«Я большой поклонник бега, в подобных мероприятиях участвую регулярно и не только в России. Для меня это еще один способ проверить себя на прочность — протестировать не только выносливость тела, но и силу духа. Пробежать многокилометровую дистанцию и в очередной раз понять — могу больше! Нужно быть сильными и целеустремленными — сейчас как никогда, в условиях новой реальности, когда каждый день — вызов. Я управляю системообразующим предприятием: АО “Эссен Продакшн АГ” — это несколько производств, в штате более 2000 сотрудников. Я в ответе за этот бизнес, за людей. Нет права на ошибку — надо быть сильным, заряжать энергией команду, стремительно двигаться вперед. От личного вклада каждого зависит успех общего дела. И эта история не только про спорт и бизнес, но и про жизнь страны», — говорит Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ».

Многие годы компания поддерживает спортивные республиканские федерации, в три числе и в родной для Леонида Барышева Елабуге. Строят лыжные трассы и площадки для воркаута на свежем воздухе, финансируют детские секции и десятки видов любительского спорта, выращивают в Татарстане собственных звезд, тренеров. Не только ради спортивного престижа республики, но и для того, чтобы больше людей могли вести более активную жизнь. В Танайском лесу при поддержке компании и муниципалитета Елабуги обустроили «тропу здоровья».

Леонид Барышев не сомневается: профессиональный, любительский, детский спорт — части одного целого, здоровая преемственность, которую надо развивать. для укрепления мышц и характера. По инициативе общественности и при поддержке компании в Елабуге проводятся турниры и спортивные праздники на призы благотворительного фонда «Махеевъ», созданного по инициативе Леонида Барышева и соучредителя АО «Эссен Продакшн АГ» Вадима Махеева в 2007 году. Регулярную поддержку получает мини-футбольная команда «Елабуга-ЭССЕН» и сборная Елабуги по ачери-биатлону, совместно с Федерацией лыжного спорта проводят ежегодный вечерний забег, спонсируют хоккейную команду «Елабуга 1000» и Федерацию тхэквондо Татарстана, «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш», поддерживают Федерацию пауэрлифтинга республики. Несколько лет назад начали проводить в Елабуге боулинг-чемпионат на кубок «Махеевъ». Спонсорскую помощь получают детско-юношеская баскетбольная команда, детские футбольные команды, с 2011 года АО «Эссен Продакшн АГ» — генеральный спонсор главной женской волейбольной команды республики.

19 июня в селе Покровское прошло очередное беговое событие: АНО «Центр развития трейла«Алга»при поддержке фонда«Махеевъ» и АО «ЭссенПродакшнАГ» провели трейловый забег, собравший 150 участников со всех регионов Татарстана и соседних республик. Соревновались на дистанциях 12 и 30 км (на выбор),также был организован детский забег и мастер-классы для младших бегунов. В стартовых пакетах участников ждал сладкий сюрприз – джемы ТМ «Махеевъ», а на финише победители получили сувенирную продукцию и сладкий подарок от кондитерской фабрики ESSEN.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России.

Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «ChoKo-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии SuperiorTasteAward. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.