Рисунок казанской школьницы покажут на «Ночи искусств» в Третьяковской галерее

13-летняя Амира Айтбагина из Татарстана стала одним из победителей всероссийского творческого конкурса «Третьяковская галерея-online». Школьница нарисовала краснокнижный ирис, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Работа Амиры Айтбагиной из Казани заняла призовое место и войдет в ботаническую библиотеку России, которая будет представлена в мультимедийном формате 1 ноября к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее», – сказано в сообщении.

17 ребят из 16 регионов России стали победителями проекта «Третьяковская галерея-online». Работы талантливых школьников войдут в цифровую ботаническую библиотеку России.