Ирина Яровая

Русский язык играет ключевую роль в понимании многонационального характера России и обладает значительным потенциалом как средство диалога и дружбы. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приводит «ТАСС».

Она подчеркнула, что русский язык несет в себе не только слова, но и глубокие эмоциональные и нравственные смыслы, отражающие национальный характер, включающий милосердие, добро, трудолюбие, жертвенность и искренность. Знание языка, по мнению Яровой, помогает лучше понять эти ценности.

Депутат напомнила, что многие важные открытия в науке были сделаны российскими учеными, поэтому изучение русского языка связано не только с культурой, но и с научно-технологическим развитием и прогрессом. По ее словам, Россия имеет обоснованные амбиции на лидерство в этих сферах.

Кроме того, Яровая отметила, что при международном сотрудничестве российские ученые могут опираться на культурные основы страны, что способствует лучшему взаимопониманию, в том числе в области науки и техники.