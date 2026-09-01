Ирина Воронкова назвала главных фаворитов женского ЧЕ-2026 по волейболу

Российская волейболистка Ирина Воронкова исключила сборную России из списка претендентов на золото ЧЕ-2026 и назвала двух главных фавориток турнира.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» спортсменка заявила, что, по ее мнению, борьба за высшую награду континентального первенства развернется исключительно между Турцией и Италией.

«На данный момент к этому готовы Турция и Италия. У всех остальных сборных сейчас идет перестройка, когда появляется много молодых, а предыдущее поколение уходит. В Турции же все поменялось быстрее, у Италии тоже уже обновленный состав. Вот эти команды и будут бороться за золото», — приводит слова Воронковой «Чемпионат».

Напомним, что сборная России не успела пробиться на чемпионат Европы 2026 года, который вскоре стартует, поэтому отечественные болельщики будут следить за турниром без участия национальной команды. По мнению Воронковой, именно смена поколений в большинстве европейских грандов (в отличие от Турции и Италии) не позволит им навязать борьбу за титул в этом цикле.