Ирина Волынец назвала «единственный способ» преодолеть демографический кризис

Увеличение числа многодетных семей является единственным способом преодолеть демографический кризис, который представляет угрозу национальной безопасности России. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Детский омбудсмен напомнила о выступлении Президента России Владимира Путина на заседании президиума Госсовета в мае этого года, когда он заявил, что «многодетная крепкая благополучная семья – это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся». «Закон о многодетных полностью направлен на решение обозначенных задач», – отметила Волынец.

По ее мнению, принятие федерального закона «Об основах правового положения многодетных семей в РФ» обосновано демографической необходимостью и экономической целесообразностью. В частности, закон утвердит правовой статус многодетной семьи, который до сих пор на федеральном уровне не прописан.

«Семейный кодекс РФ не дает определения, какую семью следует считать многодетной. В каждом регионе свои понятия об этом, исходя из регионального законодательства. Есть регионы, в которых многодетной семья считается до достижения старшим ребенком 18 лет, а, например, в Москве, семья имеет этот статус до достижения 16-летия младшим или до окончания им школы. Согласитесь, это большая разница», – заметила уполномоченный по правам ребенка.

Фото предоставлено Ириной Волынец

Более того, по ее словам, размеры льгот и выплат тоже существенно отличаются в зависимости от места проживания. Поэтому законом должен быть установлен единый государственный стандарт поддержки многодетных семей с финансированием из федерального бюджета, убеждена детский омбудсмен.

«Поддержка путем создания приоритетных льготных условий будет дополнительным стимулом для граждан страны в желании стать многодетной семьей», – подчеркнула она.

Для поддержки многодетных семей Волынец также направила в федеральные ведомства и комитеты Госдумы несколько предложений. Речь идет о ежегодных выплатах в размере 100 тыс. рублей до достижения младшим ребенком 18 лет либо до окончания учебы. Эта инициатива нашла отражение в проекте федерального закона «Об основах правового положения многодетных семей в РФ».

Кроме того, уполномоченный предложила сделать для многодетных семей бесплатным проезд по платным автодорогам и предоставлять им жилье по социальному найму.