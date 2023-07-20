Ирина Волынец: Волна хейта в адрес главы Минздрава РФ ожидаема, но как врач он прав

Ирина Волынец/Михаил Мурашко Фото: © «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила хейтерам, значение слов главы Минздрава РФ Михаила Мурашко по поводу наилучшего возраста для рождения детей, отметив его врачебный опыт.

Она напомнила, что выступая в Госдуме Мурашко назвал «порочной» практику, когда женщина откладывает рождение ребенка ради карьеры, образования или построения материальной базы.

Волынец отметила, что глава Минздрава пытался донести мысль, что беременность после 30 лет сказывается как на здоровье матери, так и ребенка, подчеркнув, что материнство — большая ответственность. Также омбудсмен посоветовала прислушаться к рекомендациям Михаила Мурашко, так как он является врачом-гинекологом и хорошо разбирается в теме.

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

«Волна хейта в адрес главы Минздрава вполне ожидаема, но как врач он полностью прав и вовсе не имел в виду, что сначала надо рожать, а потом все остальное. Мы не призываем женщин ставить на себе крест и заниматься только рождением детей. Никто не предлагает выключаться из социальной жизни и карьеру строить не запрещают», – написала Ирина Волынец в своем телеграм-канале.

Также она напомнила аудитории своего паблика, что тоже является мамой и имеет личный опыт по данной теме.

«Я тоже мама. И у меня есть личный опыт, когда я работала и с разницей в полтора года родила четырех детей. Сейчас есть все возможности, чтобы совмещать деторождение, карьеру, учебу и даже бизнес», – отметила омбудсмен.