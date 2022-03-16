Ирина Волынец: В Татарстане около 10 тыс. детей находятся без попечения родителей

Ирина Волынец Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане около 10 тыс. детей находятся без попечения родителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец на 30-м заседании Госсовета РТ.

«Без попечения родителей в Татарстане – 9709 детей. 481 ребенок находится в детских учреждениях. У нас приоритет семейного устройства, поэтому мы делаем все, чтобы большая часть детей находилась в приемных семьях либо усыновлялась», – сказала докладчик.

По мнению Волынец, необходимо усилить психологическое сопровождение родителей, которые хотят усыновить ребенка, чтобы не допустить вторичного сиротства. «Потому что пока оно, к сожалению, есть», – подчеркнула детский омбудсмен.