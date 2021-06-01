Ирина Волынец: Татарстан лидирует в создании и развитии достойной инфраструктуры детства

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец поздравила жителей Татарстана с Международным днем защиты детей. При этом она назвала республику лидером в создании и развитии достойной инфраструктуры детства.

Ирина Волынец напомнила, что Международный день защиты детей отмечается в первый день лета, когда начинаются школьные каникулы. Она предложила взрослым татарстанцам вспомнить себя в детстве и заметила, что подаренное тогда душевное тепло согревает всю жизнь.

«А теперь пришло время и нам передать эстафету добра и любви нашим детям. Все мы, родители, бабушки и дедушки, живем ради наших детей, ради их счастья и благополучия. Очень важно, что наши устремления нашли отражение в принятых поправках в Конституцию нашей страны <…>», — подчеркнула детский омбудсмен.

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — процитировала она один из пунктов статьи 67.1 обновленного Основного закона страны.

При этом Волынец убеждена, что сегодняшний праздник представляет собой повод задуматься, отчего именно следует защищать детей. «Это не простой вопрос, и кроме физической безопасности мы должны сохранить хрупкий мир детской души, оградить от грубости, хамства, равнодушия, не позволить ледяным ветрам безнравственности и цинизма омрачить святое беззаботное детство и отравить его доброе начало. Каждый ребенок имеет право быть любимым на безусловной основе, право на принятие и поддержку», — уверена она.

«Как воздух нашим детям нужны наши забота и внимание. Низкий поклон тем, кто посвятил этому свою жизнь: учителям, тренерам, врачам, педагогам по творческому развитию, социальным работникам и психологам. В Республике Татарстан реализуются масштабные программы и проекты, нацеленные на повышение качества жизни семей с детьми, в основе которых лежит принцип наилучшего обеспечения прав и интересов ребенка. Республика Татарстан — лидер в области создания и развития достойной инфраструктуры детства», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Помимо этого, в преддверии летних каникул она вспомнила о работах по модернизации детских оздоровительных лагерей, на которые из бюджета региона по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова выделены необходимые средства.

«От имени аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и от себя лично желаю каждому ребенку счастливого детства и исполнения всех заветных желаний, а всем взрослым — терпения, мудрости и возможностей для реализации гармоничного развития наших детей!» — резюмировала Ирина Волынец.