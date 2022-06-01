Ирина Волынец: «Счастливые дети — счастливая семья — крепкая республика»

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. Такие словам написала Уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец в поздравлении татарстанцам по случаю Международного дня защиты детей.

«С годами эти ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения. Главная задача родителей — создать условия для гармоничного развития ребёнка, окружить его заботой и безусловной любовью. Уполномоченный по правам ребёнка на страже защиты детей и их законных интересов и всегда готов прийти на помощь в решении задач и проблем, с которыми к нам обращаются.

Счастливые дети – счастливая семья – крепкая республика и Россия. Жизнь, благополучие детей во многом зависит от нас, взрослых, от нашего участия в их судьбе. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни.

В Республике Татарстан реализуются и совершенствуются программы для достойного воспитания и образования детей, их безопасности и комфорта, уютного проживания и всестороннего раскрытия их физического, научного и творческого потенциала. Республика Татарстан — лидер в области создания и развития достойной инфраструктуры детства.

В этот замечательный день особые слова благодарности хочу выразить всем, кто по роду своей деятельности, по велению души занимается воспитанием детей, дает полезные и необходимые знания, делится жизненным опытом, отдавая частичку своей души и сердца!

Желаю юным друзьям удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых, а жизнь будет наполнена добротой и светлыми чувствами, верностью друзей, теплом семейного очага! Взрослым же хочется пожелать крепкого здоровья, любви и благополучия, умение быть примером доброты, любви и мудрости!» — написала Ирина Волынец.