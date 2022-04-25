Ирина Волынец: разработчики «детского» контента способны контролировать сознание детей

Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала заявление разработчика видеоигр Epic Games и производителя конструкторов Lego о намерении создать метавселенную для детей. Заявленные разработчиками принципы, на которых она будет строиться, – безопасность, конфиденциальность и наличие инструментов, с помощью которых родители смогут контролировать виртуальную жизнь несовершеннолетних.

«Инициатива этих двух компаний отлично иллюстрирует общую тенденцию, когда интернет-гиганты пытаются взращивать своих будущих пользователей буквально с пеленок, - говорит Ирина Волынец. – И дело здесь не только в получении прибыли, хотя, очевидно, что это одна из основных целей данных инициатив. Главное, ради чего все затевается – это создание условий для возникновения цифровой зависимости с целью дальнейшего управления сознанием. Недаром говорится: Хочешь завоевать страну – воспитай ее детей. Распространение «адаптированного» под детей контента – это очередная попытка вмешательства в суверенитет тех стран, на которые распространяются данные разработки».

Детский омбудсмен убеждена – обещания западных разработчиков создать безопасные, адаптированные под запросы юной аудитории IT-продукты – не более чем ловушка для родителей, видимость «заботы» о подрастающем поколении. По ее мнению, авторы такого контента имеют дорогие глубокие наработки в сфере маркетинга, детской психологии и многоуровневой манипуляции сознанием, у них есть все инструменты, чтобы поставить под контроль наших детей.

В том числе, благодаря этому, уже сегодня у подростков наблюдается колоссальная интернет-зависимость, которая может привести к самым печальным последствиям, вплоть до суицида и психических заболеваний. Уже сегодня из-за игровой и прочих видов цифровой зависимости страдают не только дети, но и взрослые. Мы видим сломанные судьбы, распавшиеся семьи.

«К счастью, блокировка сервисов компании Meta (признана запрещенной в РФ организацией) произошла, когда точка невозврата еще не пройдена и мы еще можем отмотать назад. Мы не говорим, что надо вернуться в каменный век и надеть на наших детей лапти – безусловно, обучать подрастающее поколение цифровой грамотности необходимо, равно как и воспитывать в них принципы цифровой гигиены. Но для этого должны разрабатываться отечественные IT-продукты, в которых реализованы настоящие, а не мнимые принципы защиты безопасности детей. Очень надеюсь, что та поддержка, которую сегодня государство оказывает IT-компаниям, будет этому способствовать», - пояснила Ирина Волынец.

В сентябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальные цифровые платформы должны привлекаться к защите детей в онлайн-сфере.