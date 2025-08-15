Ирина Волынец рассказала, как Татарстан усиливает поддержку семей с детьми

Фото: официальная страница Ирины Волынец

В рамках межрегионального сотрудничества и профессионального обмена опытом специалисты Татарстана изучают практики других регионов России и делятся собственными методами поддержки семей с детьми. По словам уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец, республика демонстрирует одну из наиболее развитых систем социальной помощи в стране.

Поддержка семьи в Татарстане включает не только пособия, льготы и выплаты, но и современные школы в шаговой доступности, доступную медицину и комфортную окружающую среду.

Сравнительные показатели отражают рост мер поддержки: если в 2010 году действовало 44 республиканские инициативы, то к 2025 году их количество достигло 62, включая 4 федеральные и 58 региональных. В 2024 году 1,1 миллиона жителей республики воспользовались социальными программами.

Особое внимание уделяется адресной помощи семьям и многодетным семьям. С 2013 по 2025 год их число увеличилось в 2,4 раза – с 24,4 тысячи до 58,8 тысячи.

В перечень мер поддержки входят материнский капитал, пособия по беременности и родам, единое пособие семьям с доходом ниже прожиточного минимума, выплаты матерям на селе при рождении детей, компенсация платы за детский сад и другие инициативы.

Ирина Волынец подчеркнула, что в соответствии с приоритетами политики Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова поддержка семей с детьми остается одним из ключевых направлений работы региона.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».