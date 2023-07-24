Ирина Волынец рассказала, как можно получить налоговый вычет за детский лагерь

Ирина Волынец Фото: © Султан Исхаков / архив «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец поделилась в личном телеграм-канале одной рекомендацией, благодаря которой родители смогут сэкономить значительную сумму.

Согласно законодательству о налоговых вычетах, родители имеют право списывать определенную сумму расходов на детский отдых при подаче налоговой декларации (по упрощенной схеме законным представителем через госуслуги).



Как его получить?



Во-первых, убедиться, что выбранный детский лагерь имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Это гарантирует безопасность вашего ребенка и повышает шансы на успешное получение вычета.



Во-вторых, необходимо сохранять все чеки и платежные документы, связанные с оплатой пребывания вашего ребенка в лагере. Это будет служить основанием для подтверждения ваших расходов при подаче заявления о налоговом вычете.



Наконец, нужно заполнить соответствующую форму при подаче налоговой декларации. Убедитесь, что указываете все необходимые данные о лагере и сумму, которую вы хотите вернуть в качестве налогового вычета.



Благодаря этим простым шагам, родители смогут получить налоговый вычет за детский лагерь и сэкономить значительную сумму. Не упустите эту возможность!