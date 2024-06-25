Ирина Волынец проведет горячую линию о детском отдыхе

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец проведет горячую линию по вопросам организации детского отдыха. Горячая линия будет работать завтра, 26 июня, с 10 до 16 часов.

Обратившись на горячую линию, родители смогут рассказать, с какими сложностями они столкнулись при планировании детского отдыха, какие проблемы возникли у ребенка в лагере, какие вопросы остались нерешенными. Также можно будет поделиться предложениями по улучшению организации детского отдыха.

Звонки принимаются по телефонам: +7(843)236-61-64, 236-61-24, 236-61-26, сообщили в аппарате детского омбудсмена.