Ирина Волынец просит запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец хочет добиться запрета на продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Детский омбудсмен уже получила ответ на свое обращение в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ.

«Считаем важным внесение изменений в законодательство с целью ограничения (исключения) использования вейпов несовершеннолетними», — говорится в ответном документе, подписанным директором учреждения Андреем Фисенко.

В обращении отмечается, что в настоящее время вейпы не подлежат обязательной сертификации, нормы содержания различных химических веществ в смесях для электронных сигарет не разработаны. Имеются лишь отдельные научные исследования, которые показывают, что при их использовании последствия не такие явные, как при курении содержащих никотин сигарет.

«Позиционируемые производителями как относительно безопасные безникотиновые вейпы несут в себе большое количество потенциально вредных, а зачастую непредсказуемых эффектов для здоровья человека», — сказано в документе, подготовленном медицинским исследовательским центром.

Как сообщила Волынец «Татар-информу», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов также поддержал предложение запретить продажу смесей для вейпов детям.