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Ру Тат
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14 октября 2021  10:20
Арсений Каримов

Ирина Волынец предложила создать в России специальную социальную сеть для детей

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Для того чтобы дети в интернете находились в безопасности и могли спокойно общаться друг с другом, для них необходимо создать специальную социальную сеть. Такую идею высказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

«Ребенок должен знать об основах взаимодействия в интернете. Но это может быть специальная социальная сеть для детей, где они будут общаться между собой. К тому же мы не должны забывать о том, что есть дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут общаться с другими детьми только посредством соцсетей», — заметила собеседница агентства.

По мнению Ирины Волынец, в России есть огромное количество талантливых программистов, которые могли бы заняться этим вопросом.

При этом она подчеркнула, что подобная система работает в Китае и демонстрирует неплохие результаты.

#социальные сети #детский омбудсмен рт #ирина волынец
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