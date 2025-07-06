Ирина Волынец посетила празднование Ивана Купалы в Зеленодольске

В субботу, 5 июля, в Зеленодольске отметили праздник славянской культуры – Ивана Купалу. Этот древний славянский праздник посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Традиционно его отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

В Зеленодольске празднование было организовано в парке «Березовая роща». Гостям дали возможность попробовать традиционные славянские блюда, поиграть в старинные игры, приобрести различные аксессуары и одежду из натуральных материалов, а также побывать на мастер-классах по славянскому письму и по плетению венков из трав и полевых цветов.

Одним из приглашенных гостей стала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Волынец отметила, что этот праздник – часть истории, культуры. По ее мнению, именно при помощи таких праздников можно инвестировать в будущее страны и в будущее детей.

«Мы инвестируем в наше будущее, мы инвестируем в наших детей. Еще очень важно, что здесь уже стало доброй традицией знакомиться молодым парам. И, действительно, создаются семьи, сегодня вручали сертификаты семьям, которые познакомились в прошлом году на празднике. Поэтому сюда приходят в том числе незамужние и неженатые – это такое место встреч для них», – заявила она.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Уполномоченный по правам ребенка в РТ добавила, что в Татарстане довольно широко отмечают праздники не только славянских, финно-угорских и тюркских народов, но и других этносов.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«На территории Татарстана есть абсолютно все праздники всех народов, которые здесь проживают. Я сама лично часто бываю на этих мероприятиях. 172 национальности на территории республики Татарстан имеют своих представителей в Ассамблее народов Татарстана и отмечают свои праздники. Очень важно, что вот этот паритет республики является и межконфессиональным, и межрегиональным, и межнациональным. То есть не только народы, но и разные вероисповедания. Каждый может быть уверен в том, что его язык, его культура, его обычаи бережно сохраняются и развиваются на территории Татарстана. Поэтому у нас вот этот мультикультурализм в полном смысле этого слова», – подчеркнула Волынец.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В Татарстане Ивана Купалу отмечают на официальном уровне с 1996 года.