Ирина Волынец поддержала предложение расходовать маткапитал на оплату ЖКУ

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала предложение профильного комитета Госдумы по использованию маткапитала на оплату коммунальных услуг. Своим мнением по этому вопросу детский омбудсмен поделилась с журналистами во время заседания Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Если мы разрешим использовать материнский капитал на оплату коммунальных услуг, то это позволит семьям сохранить уровень жизни. Маткапитал изначально направлен на улучшение жизни семей с детьми. И многие семьи с удовольствием будут расходовать его на оплату коммунальных услуг так же часто, как тратят его на улучшение жилищных условий», – сказала Волынец.

По ее словам, есть случаи, когда при несвоевременной оплате коммунальных услуг, семьи лишались своего единственного жилья. И даже жилье многодетных семей по решению суда может быть продано с торгов. Хотя семье возвращается разница между стоимостью квартиры и задолженностью, она гораздо ниже, чем та сумма, за которую можно купить новое жилье, заметила детский омбудсмен.

«Как правило, такие ситуации возникают из-за сложного материального положения. Проблема в том, что начисляются очень большие пени за то, что не вовремя оплачивается коммуналка. Есть случаи, когда отключают электричество, и семья с несовершеннолетними детьми остается без света. На мой взгляд, это недопустимо. Ведь в жизни бывает всякое», – подчеркнула Волынец.

Использовать маткапитал для оплаты коммунальных услуг предложила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Против этой инициативы выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.