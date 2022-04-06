Ирина Волынец: Обязательную медиацию при расторжении брака нужно внедрить законодательно

Обязательную досудебную медиацию в случае расторжения брака необходимо внедрить на законодательном уровне. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на круглом столе объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт-Милосердие» и женщин-депутатов Казгордумы «Өмет – Надежда».

«Если намечается развод в семье, в которой есть несовершеннолетние дети, необходимо сотрудничество с медиаторами. Было бы неплохо, если бы эта процедура была обязательной. Таким образом, мы смогли бы сохранить психологическое здоровье детей», – сказала докладчик.

Волынец заметила, что в странах Европы эта процедура является обязательной и платной – около 1,5 – 2 тыс. евро. В Татарстане, по ее словам, такую помощь семьи, желающие развестись, могут получить бесплатно.

Детский омбудсмен добавила, что особое внимание нужно уделить обращениям, связанным с вопросами расторжения брака с иностранцами. Зачастую в таких семьях воспитываются несовершеннолетние дети, и возникают ситуации, когда они были перевезены или удерживаются на территории зарубежного государства.

«Эти процессы всегда сложные и длительные. В прошлом году обращались мамы, чьи дети были перемещены без их согласия в Эстонию и Турцию», – подчеркнула она.

Медиация – форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны (медиатора или посредника).