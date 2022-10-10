Ирина Волынец о девочке на вейкборде: «Очень тревожно, что ребенка используют ради хайпа»

Смонтированный ролик с маленькой девочкой из Нижнекамска, которая катается по лужам на вейкборде, — это наглядное подтверждение того, что всё изначально было затеяно ради съемки видео и сбора лайков в соцсетях. Такое мнение высказала «Татар-информу» уполномоченная по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Это очень тревожно, что ребёнка используют ради хайпа, готовы рисковать его здоровьем и жизнью — ведь это дорога! Подобное катание — серьезный риск для ребенка. Родители выбрали потенциально опасное место. На дорожном полотне под водой могли быть камни, ветки, торчащая арматура, которая способна нанести травму. А также ребенок мог попасть под колёса автомобиля», — заявила она.

По мнению Волынец, видеоролик наглядно показывает ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «Считаю, что на первый раз с такими родителями надо провести разъяснительную беседу. Даже на реке для занятий вейкбордингом необходимо выбирать специальные места, а дорога уж явно не место для таких развлечений», — добавила детский омбудсмен.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как в нижнекамском поселке Строителей маленькая девочка каталась на вейкборде по огромным лужам вслед за машиной, к которой была привязана веревка. Родители девочки смонтировали ролик под музыку с переходами.

Под постом мнения горожан разделились — одни восхищались ребенком, а другие осуждали родителей за безответсвенность. «Увидела только идиотизм родителей. На дороге машины. И скорость движения ребенка большая — высокий травматизм», — возмутилась, в частности, одна из комментаторов.