Ирина Волынец: Героизация «колумбайнеров» стала причиной трагедии в Казани

При нападении на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев не выбирал жертв, а убивал тех, кто подвернулся под руку. Очевидно, что он копировал поведение преступников, нападающих на школы, которых после трагедии в США называют «колумбайнерами». Такое мнение выразила корреспонденту ИА «Татар-информ» Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Если бы не было массового распространения информации о трагедии в школе „Колумбайн“ и ей подобных, создания одноименного культа, проросшего во всем мире, то не было трагедии и в казанской гимназии. Я уверена, что информационный вирус скулшутинга стал спусковым крючком», — сказала Волынец.

По ее словам, люди, совершающие массовые убийства, как правило, переживают глубокий психологический кризис. Они обычно осознают, что поступок закончится для них собственной смертью, либо пожизненным лишением свободы. И, тем не менее, они идут на преступление.

Ирина Волынец считает, что предотвратить такие поступки может помочь более активное вовлечение детей и молодежи в общественно-значимые проекты, занятость детей во внеурочное время — кружки, секции, детские лагеря отдыха.

«Ежегодно в России погибает несколько сотен детей во время летних каникул, тысячи получают травмы вплоть до инвалидности, и все это трагический результат летней безнадзорности. Необходимо предоставить всем детям возможность отдыхать в лагере хоть все лето, вместо того чтобы слоняться по пустырям и стройкам, купаться в неподготовленных для этого местах, становиться зацеперами и искать приключений на границе жизни и смерти. В нашей республике прекрасные детские лагеря, огромное количество разнообразных программ и направлений», — уточнила детский омбудсмен.

Она напомнила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о выделении 7 миллиардов рублей на развитие системы детского отдыха.

«Известно, что у Галявиева был конфликт с родителями, и он проживал отдельно от них. 26 апреля молодой человек был отчислен из колледжа. Он не учился, не работал, был предоставлен сам себе. Если молодые люди не имеют возможности самореализоваться, это может плохо закончиться. Не стоит забывать, что Галявиев учился в колледже на программиста, изучал ИТ-технологии. То есть он неглупый человек со способностями», — отметила собеседница агентства.

По словам Волынец, для детей и молодежи очень важно социальное окружение и вовлеченность в какое-то дело, работу, осознание своей нужности и полезности. «Я считаю, что нужно усиливать внимание к занятости молодежи, к загруженности в летнее время. Очень важно, чтобы молодые люди, в силу возраста полные сил и жажды деятельности, имели возможность проявить себя, самореализоваться. Ведь как ни крути, а поступок Галявиева — это тоже в чем-то самореализация, только с огромным знаком минус», — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

В Казани 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Погибли 7 школьников, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме детей погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.