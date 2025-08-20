Ирина Волынец: Число многодетных семей в Татарстане выросло в 2,4 раза

В преддверии нового учебного года Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в своем Телеграм-канале представила актуальные данные о детских образовательных организациях республики.

По ее словам, в Татарстане работают 1935 дошкольных образовательных организаций, где воспитываются почти 194 тысячи детей, и 1402 школы, в которых обучаются более 510 тысяч школьников.

Около 90 тысяч учеников обеспечены горячим питанием, при этом большинство младшеклассников получают его дважды в день.

Особое внимание, подчеркнула Волынец, в республике уделяется поддержке семей с детьми, в том числе многодетных. За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,4 раза – с 24,4 до 58,8 тысячи.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в РТ, развитие инфраструктуры для детства и адресная помощь семьям находятся на особом контроле Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов уделяет особое внимание вопросам повышения качества детства, адресной поддержке семей с детьми, особенно многодетных», – отметила Волынец.