news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 16:00

Ирина Волынец: Число многодетных семей в Татарстане выросло в 2,4 раза

Читайте нас в
Телеграм

В преддверии нового учебного года Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в своем Телеграм-канале представила актуальные данные о детских образовательных организациях республики.

По ее словам, в Татарстане работают 1935 дошкольных образовательных организаций, где воспитываются почти 194 тысячи детей, и 1402 школы, в которых обучаются более 510 тысяч школьников.

Около 90 тысяч учеников обеспечены горячим питанием, при этом большинство младшеклассников получают его дважды в день.

Особое внимание, подчеркнула Волынец, в республике уделяется поддержке семей с детьми, в том числе многодетных. За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,4 раза – с 24,4 до 58,8 тысячи.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в РТ, развитие инфраструктуры для детства и адресная помощь семьям находятся на особом контроле Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов уделяет особое внимание вопросам повышения качества детства, адресной поддержке семей с детьми, особенно многодетных», – отметила Волынец.

#Ирина Волынец #многодетные семьи #образовательные учреждения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025