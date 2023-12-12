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Ирина Волк заявила о том, что МВД против штрафов за превышение средней скорости
МВД России против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости» и временных ограничений на информационных табло и знаках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram – канале.
«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации "средней скорости", а также временных ограничений на информационных табло и знаках», – указано в публикации.
Кроме того, в настоящее время обсуждается другая инициатива Минтранса России об усилении роли информационных табло и знаков переменной информации. Ведомство опубликовало проект постановления Правительства РФ, который предусматривает правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД.
МВД России против этих нововведений и не поддерживает проект Минтранса России. Он содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей, отметили в ведомстве.
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