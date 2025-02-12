Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Фото: "Татар-Информ"

Заслуженный тренер Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», – цитирует Винер РИА Новости.

Отметим, что Ирина Винер занимала должность главного тренера сборной России по художественной гимнастике с 2001 года.