Ирина Винер объявила о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подтвердила, что развелась со своим мужем и крупным бизнесменом Алишером Усмановым.

Сегодня стало известно о прекращении производства судебного процесса по делу о расторжении брака.

«Мы развелись в ЗАГСе», - приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

Сам Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте сложил с себя все полномочия.