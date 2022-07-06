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Спорт
6 июля 2022  15:51
Артур Халилуллов

Ирина Винер объявила о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подтвердила, что развелась со своим мужем и крупным бизнесменом Алишером Усмановым.

Сегодня стало известно о прекращении производства судебного процесса по делу о расторжении брака.

«Мы развелись в ЗАГСе», - приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

Сам Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте сложил с себя все полномочия.

#ирина винер-усманова #алишер усманов
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