Ирина Винер на ВЭФ пообещала Рустаму Минниханову посетить Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах проходящего во Владивостоке X Восточного экономического форума встретился с прославленным тренером, бывшим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и экс-наставником сборной России Ириной Винер.

Видео беседы выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. На вопрос Минниханова о том, приедет ли она в Татарстан, Винер ответила утвердительно: «Иншаллах!»

«Все хотят в Татарстан! Потому что Татарстан – это [любовь, в оригинале эмодзи в виде сердца]», – прокомментировала в своем канале этот разговор Галимова.