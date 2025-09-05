news_header_top
Руc Тат
Общество 5 сентября 2025 07:25

Ирина Винер на ВЭФ пообещала Рустаму Минниханову посетить Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах проходящего во Владивостоке X Восточного экономического форума встретился с прославленным тренером, бывшим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и экс-наставником сборной России Ириной Винер.

Видео беседы выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. На вопрос Минниханова о том, приедет ли она в Татарстан, Винер ответила утвердительно: «Иншаллах!»

«Все хотят в Татарстан! Потому что Татарстан – это [любовь, в оригинале эмодзи в виде сердца]», – прокомментировала в своем канале этот разговор Галимова.

