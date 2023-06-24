Ирина Великанова: Действия организаторов мятежа продиктованы личными амбициями

Действия организаторов мятежа продиктованы личными амбициями и ставят под угрозу нацбезопасность страны. Об этом заявила гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова.

«Действия организаторов мятежа сейчас продиктованы личными амбициями и ставят в буквальном смысле под угрозу национальную безопасность страны и судьбу нашей Родины, потому что ставят ее на порог гражданской войны, а это самое страшное, что может быть. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы ее избежать», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что в 20-м веке наша страна пережила две мировые войны, и отметила, что история учит: победить можно только сплотившись, а проиграть, если внутри предательство и разобщенность.

«Сегодня многие растерялись. Никто не ожидал удара в спину от людей, которые еще вчера были героями. Президент в своей речи назвал вещи своими именами — это предательство, а предательство должно быть наказано», — приводятся слова Великановой в телеграм-канале «Lomovka».